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Miles de personas celebran en Tokio la goleada de Japón ante Túnez

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Tokio, 21 jun (EFE).- Miles de personas celebraron en el centro de Tokio la goleada de la selección nacional de Japón frente a Túnez en el partido número 1.000 de la Copa del Mundo de Fútbol, que se celebró este sábado en el estadio de Monterrey (México).

Los aficionados acudieron a primera hora de la tarde (hora local) al emblemático cruce de Shibuya, muchos de ellos con las camisetas de fútbol del equipo nipón, para festejar la victoria de los 'samuráis azules' durante los segundos que el semáforo está en rojo. También se pudieron ver algunas banderas del país asiático.

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Para mantener el orden en la zona, las autoridades locales desplegaron a decenas de agentes de policía en el cruce, que, con ayuda de megáfonos, se aseguraron de que los aficionados despejaran la zona a tiempo para permitir la circulación de los vehículos.

Con la presencia de la princesa Hisako de Takamado, presidenta honoraria de la Asociación de Fútbol de Japón, Japón goleó por 0-4 a Túnez, con doblete de Ayase Ueda, lo que sitúa a los 'samuráis azules' en el segundo puesto del grupo F.

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La selección nipona se prepara ahora para vencer a Suecia el próximo viernes en el estadio de Dallas (Estados Unidos), donde empató la semana pasada a Países Bajos, y asegurarse el pase directo a los dieciseisavos. EFE

(foto) (vídeo)

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