España y el giro de 180 grados que necesita en el partido ante Arabia Saudí tras las malas sensaciones de su debut en el Mundial 2026

El jugador de la selección española Lamine Yamal. (Siphiwe Sibeko/Reuters)

La selección española necesita cambios. El partido ante Cabo Verde lo evidenció. El debut no fue lo esperado, sino todo lo contrario. Los caboverdianos, sin embargo, dieron la sorpresa. Para un equipo que escribía su nombre por primera vez en un Mundial 2026, las expectativas iniciales eran bajas. Y más cuando enfrente tenía a una de las favoritas para hacerse con la copa, pero se encontraron con una descafeinada España. A La Roja le faltó dinamismo. Y es precisamente eso lo que tendrá que revertir para su segundo duelo ante Arabia Saudí.

La etiqueta de favorita, como afirmaron muchos de los jugadores españoles antes de poner rumbo a Estados Unidos, ni pesaba ni presionaba, solo convivía. Sin embargo, en su debut en la cita mundialista, tuvo un exceso de confianza en un resultado favorable antes de que el balón comenzara a rodar. A ello se sumó la falta de imaginación para crear jugadas. Se estrellaron una y otra vez con el muro caboverdiano, sin ser capaces de modificar la estrategia. La ausencia de Lamine Yamal y Nico Williams en las bandas tampoco ayudó a la situación. Ese desborde de los dos jugadores fue lo que le faltó al conjunto español.

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El regate, la imaginación y la fábrica de ideas sobre el terreno de juego que son Lamine y Nico se echaron en falta. Fue su estilo de juego lo que necesitó España para desatascar un partido encallado en el empate. La frescura y el desborde de ambos faltaron en el partido de debut de la Selección. Ahora, La Roja afronta la segunda prueba. Los de Luis de la Fuente se enfrentarán a Arabia Saudí con la necesidad de sumar los tres puntos a la tabla para poner un poco de calma y lograr esa complicada misión de seguir avanzando en el Mundial.

El partido entre España y Cabo Verde en el Mundial 2026. (Bernadett Szabo/Reuters)

Además, a pesar de que parece complicado verles en el once inicial, dado que todavía están recuperándose, puede que tanto Nico Williams como Lamine Yamal cuenten con más minutos sobre el terreno de juego. Aunque de momento no se conoce cuál será la estrategia de Luis de la Fuente, el duelo ante la selección saudí se presenta similar al de Cabo Verde, con una selección bien cerrada atrás.

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El partido ante Uruguay fue una muestra de lo que es la selección saudí y de cómo juega. Se hizo con una posesión tímida ante los de Bielsa, que no ejecutaron su mejor actuación. Ni presión ni regate. Dos goles cayeron para cada lado, dejando el grupo H totalmente abierto, para suerte de España.

Mundial 2026 - España 0 - Cabo Verde 0 - ES

Nueva estrategia para el duelo ante Arabia

Ante el desilusionante debut de España en el Mundial, ahora Luis de la Fuente deberá establecer una nueva estrategia que le permita sumar, al fin, sus tres primeros puntos. Eso pasa por un esquema diferente, que permita a España sintonizar la frecuencia que acostumbra a escuchar: la del juego vertical, potente, rápido, dinámico. Es ahí donde mejor se mueve y baila La Roja. Es esa música la que bailaron los de Luis de la Fuente para conquistar la Eurocopa de 2024 y probablemente la que les permitirá luchar por el título mundial.

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En el primer duelo no fueron capaces de encontrar esa sintonía. Este domingo tienen la segunda oportunidad para conseguirlo. A pesar de que todavía resta tiempo, el reloj apremia. Si España quiere pasar a la siguiente ronda como primera de grupo, debe encontrar su esencia, encontrarse a sí misma y volver a mostrar sobre el terreno de juego por qué es una de las mejores selecciones del mundo y por qué es una de las favoritas para alzarse con la copa del Mundial 2026.