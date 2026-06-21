Niko Shera cae en su primer duelo y España deja Ulan Bator con el bronce de Laura Martínez

Redacción deportes, 21 jun (EFE).- Niko Sherazadishvili, doble campeón mundial de -90 kilos en 2018 y 2021, no pudo superar su primer duelo en la categoría de -100 del Grand Slam de judo de Ulan Bator, con lo que la delegación española se despide con una única medalla, el bronce Laura Martínez en -48.

En esta última jornada, Niko Shera cedió por wazari ante el georgiano Ilia Sulamanidze, vigente subcampeón olímpico en París 2024, y no pudo progresar hacia la lucha por las medallas, a las que solamente llegó en la primera jornada Laura Martínez.

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Al margen de su tercer puesto, en la quinta plaza acabaron Ariane Toro, en -52 kilos, y David García, en -66. EFE