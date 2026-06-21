Una de cada cinco jugadoras de videojuegos es víctima de mensajes sexuales no consentidos

Antonio Martín

Elche (Alicante), 21 jun (EFE).- Alrededor de una de cada cinco mujeres que dedican tiempo a los videojuegos online es objeto de mensajes sexuales no consentidos que suponen un impacto emocional alto que a menudo pasan desapercibidos por los sentimientos de vulnerabilidad y de vergüenza que generan en la víctima.

PUBLICIDAD

Así se desprende de una investigación pionera a partir de 1.812 entrevistas a jugadores adultos de toda España del 25 de junio al 5 de julio de 2024 dentro del proyecto GamerVictim, del 'Centro Crímina para el Estudio y Prevención de la Delincuencia' de la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche para analizar la victimización, el acoso y las conductas tóxicas en las comunidades digitales y los videojuegos.

El 51,2 por ciento de los encuestados se identificó como mujer, el 48,1 hombre, el 0,4 no binario y el 0,3 restante evitó responder, y 12 de cada cien manifestó pertenecer al colectivo LGTBIQ+, y todos ellos dedican entre dos y cuatro horas semanales a los videojuegos multijugador ya sea en consola o en el 'smartphone'.

PUBLICIDAD

De las mujeres que participan en comunidades asociadas a los videojuegos, el 19,7 por ciento admite que ha recibido mensajes sexuales no consentidos, el 7,2 ha sido coaccionada para el envío de contenido íntimo (por ejemplo imágenes), el 5,4 ha sido amenazada con la difusión de fotografías sexuales suyas previamente intercambiadas y también en torno al 5 por ciento ha sido "presionada" para una relación íntima o romántica online, o incluso un encuentro sexual presencial.

El director de Crímina y catedrático de Derecho Penal de la UMH, Fernando Miró, ha explicado a EFE que las mujeres han acabado por entrar en el mundo del videojuego, un entorno "cerrado y privado donde nadie informa de lo que ocurre dentro y no siempre se denuncian" conductas inadecuadas o delictivas, por lo que se trata de un lugar "al que hay que prestar mucha atención".

PUBLICIDAD

Tal y como ocurre en otros ámbitos digitales, a ellas "les pasan algunas cosas distintas" por "el simple hecho de ser mujer" en un mundo, el de los videojuegos, que inicialmente fue concebido para un usuario masculino y al que muchos hombres se resisten a incluir a la mujer.

En el estudio se refleja que los videojuegos no terminan de quitarse etiqueta predominantemente masculina y que los efectos psicológicos de estas conductas pueden ser "particularmente graves" en las jugadoras, con secuelas "dañinas" especialmente desde el punto de vista social y emocional.

PUBLICIDAD

Por ejemplo, el 41,5 por ciento de las víctimas por estos comportamientos de naturaleza sexual manifiesta que reaccionan con una reducción del consumo de videojuegos, el 40,1 con cambios de hábitos a la hora de conectarse (por ejemplo dejar el multijuego, variar el horario u ocultar la identidad y género) y una de cada tres abandona este tipo de ocio, según una de las autoras del estudio, Esther Nanclares.

Otros efectos más perjudiciales son un sentimiento de vulnerabilidad, en la mitad de los casos mientras que el 46,4 siente vergüenza, una de cada tres empieza a tener dificultad para tener relaciones de amistad y nota síntomas físicos y acumulación de tensión y nervios, cuatro de cada diez tristeza, el 28,5 se nota un comportamiento autodestructivo e, incluso, el 25,1 llega a tener ideas suicidas.

PUBLICIDAD

En la investigación del Centro Crímina, que divulga sus investigaciones y titulaciones en la cuenta de Instagram @criminaumh, también han participado Mario Santisteban y Aiala Tejada, y ésta última ha considerado que la "mujer gamer" es víctima de un perfil de hombre que cree en una "masculinidad hegemónica" en las pantallas y "que los videojuegos son su espacio, sin lugar para ellas".

Asimismo, según Santisteban, estas prácticas misóginas son reproducidas en otras plataformas como pueden ser X, Discord o YouTube, donde jugadores cargan contra cualquier intento de inclusión de la mujer en la producción cultural en torno al videojuego.EFE

PUBLICIDAD

(Foto) (Vídeo) (Audio)