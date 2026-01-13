Sánchez exige a Irán que cese de inmediato la "represión" y las "detenciones arbitrarias"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha exigido a Irán que detenga los actos de represión ante protestas pacíficas y ha explicado que España ha convocado al embajador iraní para mostrar rechazo a la violencia contra los manifestantes, que hasta el momento se han saldado con 640 muertos.

"Irán debe cesar de inmediato la represión de las protestas pacíficas, las detenciones arbitrarias y las restricciones a la libertad de expresión", ha trasladado Sánchez en un mensaje en su cuenta de X, recogido por Europa Press.

Asimismo ha explicado que el Gobierno ha reclamado al embajador, Reza Zabib, que se respeten los derechos fundamentales de todos los iraníes.

Este mismo martes Zabib ha sido convocado por el Ministerio de Exteriores para trasladarle la "repulsa" del Ejecutivo a la represión a las manifestaciones, según informó el departamento dirigido por José Manuel Albares.

El embajador de la república islámica reconoció el "derecho a la protesta" de los ciudadanos en el marco de las manifestaciones multitudinarias de los últimos días aunque ha denunciado que "grupos terroristas" se están aprovechando de esta coyuntura para sembrar la violencia.

El diplomático iraní ha trasladado que Teherán "reconoce el derecho a la protesta y la libertad de expresión" y que como prueba de ello "en las últimas dos semanas se ha insistido reiteradamente en ello en los más altos niveles".

Asimismo, ha denunciado que "grupos terroristas" se han aprovechado "indebidamente de las protestas civiles" con "terribles dimensiones de violencia" entre el 8 y el 10 de enero, en línea con lo que ha venido esgrimiendo el régimen iraní.