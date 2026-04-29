Caminar una hora al día es una de las mejores herramientas para quemar grasa, según un doctor

Persona caminando. (Freepik)

El verano es una de las épocas más señaladas en el calendario, ya que se junta el buen tiempo y, para algunos, las vacaciones. Además, al ser la temporada de playa y piscina, muchos comienzan a hacer ejercicio los meses previos para llegar en la mejor forma posible.

Más allá de las apariencias, hacer deporte es una de las mejores herramientas para nuestra salud física y mental. Tiene numerosos beneficios, entre los que destacan el fortalecimiento de los músculos, la mejora del sistema cardiovascular o la reducción del estrés.

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Si eres una de esas personas que quiere perder grasa y no sabe cómo hacerlo, hay que tener en cuenta que hay tres factores diferenciales: la alimentación, el deporte y las horas de sueño. Si estás buscando algún ejercicio y no sabes cuál implementar, andar puede ser una gran opción.

Según explica el doctor Miguel Sambrano en uno de los vídeos que ha publicado en su cuenta de TikTok (@drmiguelsambrano), caminar una hora al día es una de las mejores formas de quemar calorías.

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Beneficios de andar una hora al día

E principal motivo por el que caminar es tan eficaz para perder grasa es que el cuerpo utiliza diferentes fuentes de energía en función de la intensidad del ejercicio. En actividades suaves y constantes, como la caminata, el organismo recurre en mayor medida a las reservas de grasa, mientras que en ejercicios más intensos se utilizan principalmente los carbohidratos almacenados en forma de glucógeno.

Este proceso se vuelve especialmente eficiente cuando se mantiene un ritmo continuo durante un tiempo prolongado, como una hora diaria, sin necesidad de realizar esfuerzos extremos. De hecho, el especialista señala que caminar de forma constante permite trabajar en lo que se conoce como “zona dos” de frecuencia cardíaca, un rango en el que el cuerpo es más eficiente en la oxidación de grasas.

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Para muchas personas, este tipo de ejercicio resulta más accesible que otras actividades de mayor intensidad, ya que no requiere experiencia previa ni un gran estado de forma. Además, puede adaptarse fácilmente a la rutina diaria, ya sea en exteriores o incluso en cinta de andar.

Por ello, caminar no solo se presenta como una opción sencilla, sino también como una herramienta eficaz para mejorar la salud metabólica, bajar la grasa corporal y reducir el impacto que pueden tener otros ejercicios en las articulaciones.

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La importancia de progresar en la intensidad del ejercicio

Aunque caminar es una excelente forma de empezar a hacer deporte, especialmente para quienes llevan tiempo sin actividad física, es importante entender que el cuerpo se adapta a los estímulos.

Por eso, con el paso de las semanas y los meses, conviene ir aumentando progresivamente la intensidad del ejercicio para seguir obteniendo resultados. Esto puede hacerse caminando a mayor ritmo, incorporando cuestas, reduciendo los descansos o combinando la caminata con otros ejercicios más exigentes.

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Si siempre se mantiene la misma rutina, el progreso puede estancarse. En cambio, aumentar el ritmo permite seguir mejorando la resistencia, favorecer la pérdida de grasa y mantener la motivación a largo plazo sin generar sobrecargas innecesarias.