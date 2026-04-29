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Sawe, "feliz" a su llegada a Kenia tras batir el récord mundial de tiempo en un maratón

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Nairobi, 29 abr (EFE).- El corredor keniano Sabastian Sawe llegó "feliz" este miércoles por la noche a Nairobi tras lograr una victoria en el maratón de Londres, donde batió un récord mundial y se convirtió en el primer atleta en bajar de las dos horas en competición oficial en esa prueba deportiva.

"Estoy muy feliz porque esta victoria me ha demostrado de lo que era capaz. He estado entrenando, así que tenía en mente el récord, pero no esperaba batirlo tan pronto", declaró Sawe a la prensa después de bajarse del avión en el Aeropuerto Internacional Jomo Kenyatta de Nairobi.

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Además, aseguró que lo logrado en Londres "no lo hizo solo" y que se trata de un récord para todos los kenianos.

Sawe estuvo acompañado del ministro de Deportes, Salim Mvurya, quien felicitó al maratoniano en nombre del Gobierno por lograr "lo que nadie más había conseguido".

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El avión en el que viajaba Sawe, de la aerolínea Kenyan Airways, llegó desde París en torno a las 20:30 horas (17:30 GMT) y fue recibido con un saludo de agua, una ceremonia donde dos camiones de bomberos forman un arco de chorros de agua, y por el que tiene que pasar el aparato, informó la misma aerolínea en redes sociales.

"Como aerolínea nacional, nos sentimos honrados de traer de vuelta a casa al poseedor del récord mundial, Sebastian Sawe, marcando un momento de orgullo nacional", añadió.

A la salida del aeropuerto también le esperaban una decena de personas con vestidos tradicionales, quienes se encontraban cantando, tocando instrumentos de percusión y bailando.

Sawe batió el récord del mundo en un maratón oficial al vencer este domingo en Londres, con un tiempo de una hora, 59 minutos y 30 segundos.

El ganador, que precedió en la línea de meta al etíope Yomif Kejelcha (1h59:41) y al ugandés Jacob Kiplimo (2h00:28), rebaja la marca que tenía su compatriota Kelvin Kiptum de 2:00.35 desde el 8 de octubre de 2023 en Chicago (Estados Unidos).

En la prueba femenina, la etíope Tigst Assefa se impuso este domingo en el maratón de Londres tras batir su propio récord del mundo con un tiempo de 2 horas, 15 minutos y 41 segundos.

Tigst ya poseía, con 2:15.50 desde el 27 de abril de 2025 en la carrera en la capital británica, la mejor marca universal en un maratón femenino. En esta ocasión, superó en la línea de meta las kenianas Hellen Obiri (2h15:53) y Joyciline Jepkosgei (2h15:55). EFE

(foto) (vídeo)

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