El Rey Felipe VI asiste en el Metropolitano al partido del Atlético

Madrid, 29 abr (EFE).- El Rey Felipe VI asiste en el estadio Metropolitano al partido de ida de las semifinales de La Liga de Campeones que enfrenta al Atlético de Madrid contra el Arsenal.

El Rey presencia el encuentro en el palco del recinto junto al presidente rojiblanco, Enrique Cerezo. El estadio presenta un lleno absoluto, con 70.000 espectadores en las gradas, de los que unos 3.500, situados en el anillo superior del fondo norte, son del equipo londinense. EFE.

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