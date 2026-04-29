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Muere un hombre de 30 años tras ser apuñalado en plena calle en Ibiza

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(Actualiza la NA3497 con más información)

Ibiza, 29 abr (EFE).- Un hombre de nacionalidad italiana de 30 años de edad ha muerto este miércoles tras ser apuñalado en una calle de Platja d’en Bossa, en el municipio ibicenco de Sant Josep, y el agresor se ha dado a la fuga y está siendo buscado por la Guardia Civil.

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Los servicios de emergencia han recibido el aviso de este suceso a las 16:47 horas y han movilizado una ambulancia de soporte vital avanzado.

Según ha informado el 061, los facultativos desplazados hasta el lugar no han podido reanimar al herido, que se encontraba en parada cardiorrespiratoria.

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La víctima ha sido hallada en la calle de les Alzines, en las inmediaciones del bar El Campito y de la Asociación de Vecinos de Platja d’en Bossa.

Al llegar, los sanitarios se han encontrado al hombre tumbado en el suelo con una incisión por arma blanca en la zona del hemitórax izquierdo.

A pesar de los intentos por estabilizarlo y recuperar el pulso, finalmente ha fallecido.

El Equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil se ha desplazado esta tarde hasta el lugar del suceso, que ha sido acordonado para practicar las primeras pesquisas, en una intervención que ha contado también con la participación de la Policía Local de Sant Josep.

El consistorio ha confirmado la nacionalidad italiana del hombre apuñalado. EFE

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(Foto)

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