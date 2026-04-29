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Cargas policiales en la llegada del Atlético de Madrid al Metropolitano

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Madrid, 29 abr (EFE).- La Policía Nacional intervino con cargas contra los aficionados rojiblancos que acudieron a recibir al Atlético Madrid en su llegada al estadio Metropolitano, en la Avenida de Arcentales este miércoles.

El ambiente festivo que caracteriza los recibimientos de los rojiblancos a su equipo, que concentra a cientos de aficionados, se rompió tras varias cargas policiales que disuadieron a la masa que se aglutinó en la Avenida de Arcentales, aledaña al recinto.

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Estos eventos cuentan con un gran despliegue de vigilancia y control por parte de los cuerpos de seguridad del estado para garantizar el orden dentro de los acontecimientos deportivos.

El Atlético de Madrid disputa esta noche la semifinal de la Liga de Campeones contra el Arsenal. EFE

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