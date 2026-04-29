Argentina se desmarca del acuerdo de Iberoamérica de políticas públicas de vivienda joven

Zamora, 29 abr (EFE).- Argentina se ha desmarcado de un acuerdo consensuado por el resto de países de Iberoamérica que, entre otras cuestiones, aboga por fortalecer las políticas públicas de acceso a la vivienda por parte de los jóvenes.

La declaración institucional se ha suscrito en la XX Reunión Ministerial Iberoamericana de Juventud celebrada este miércoles por la tarde en Zamora, donde también se ha desarrollado la XIII Reunión Ministerial Iberoamericana de Infancia y Adolescencia, encuentros preparatorios de la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno.

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De los 22 países que integran la alianza iberoamericana, Argentina "se ha disociado por completo" de esa declaración, según han detallado fuentes del Ministerio de Juventud e Infancia de España, que ha hecho de anfitrión en las reuniones.

El documento firmado por el resto de países les compromete a reforzar las políticas públicas que faciliten "el acceso de las personas jóvenes a una vivienda digna, adecuada y asequible", algo que justifican porque "la emancipación es uno de los principales desafíos estructurales de nuestras sociedades".

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Del mismo modo, en la declaración, estos países se han comprometido a impulsar estrategias que promuevan el acceso de los jóvenes a un "empleo digno, estable y de calidad", con el fin de reducir la precariedad laboral y las desigualdades que afectan a la juventud.

También ha puesto de relieve el papel fundamental de los jóvenes para fortalecer la democracia y aboga por reforzar los mecanismos efectivos de participación juvenil en los procesos de toma de decisiones públicas.

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Al respecto, los 21 países firmantes de la declaración han apostado por promover iniciativas de cooperación regional para "prevenir la radicalización" entre los jóvenes, promover el pensamiento crítico y fomentar el compromiso democrático de la juventud, "reconociendo su rol calve en la prevención de las violencias y en la construcción de la paz".

Otros acuerdos de la reunión se han referido a consolidar el carné joven iberoamericano y los programas de movilidad educativa, además de favorecer la educación integral en sexualidad entre la juventud, garantizar el acceso al apoyo psicosocial a este sector de la población y proteger los derechos de la juventud en los entornos digitales. EFE

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(foto) (vídeo)

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