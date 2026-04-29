Espana agencias

Argentina se desmarca del acuerdo de Iberoamérica de políticas públicas de vivienda joven

Guardar

Zamora, 29 abr (EFE).- Argentina se ha desmarcado de un acuerdo consensuado por el resto de países de Iberoamérica que, entre otras cuestiones, aboga por fortalecer las políticas públicas de acceso a la vivienda por parte de los jóvenes.

La declaración institucional se ha suscrito en la XX Reunión Ministerial Iberoamericana de Juventud celebrada este miércoles por la tarde en Zamora, donde también se ha desarrollado la XIII Reunión Ministerial Iberoamericana de Infancia y Adolescencia, encuentros preparatorios de la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno.

PUBLICIDAD

De los 22 países que integran la alianza iberoamericana, Argentina "se ha disociado por completo" de esa declaración, según han detallado fuentes del Ministerio de Juventud e Infancia de España, que ha hecho de anfitrión en las reuniones.

El documento firmado por el resto de países les compromete a reforzar las políticas públicas que faciliten "el acceso de las personas jóvenes a una vivienda digna, adecuada y asequible", algo que justifican porque "la emancipación es uno de los principales desafíos estructurales de nuestras sociedades".

PUBLICIDAD

Del mismo modo, en la declaración, estos países se han comprometido a impulsar estrategias que promuevan el acceso de los jóvenes a un "empleo digno, estable y de calidad", con el fin de reducir la precariedad laboral y las desigualdades que afectan a la juventud.

También ha puesto de relieve el papel fundamental de los jóvenes para fortalecer la democracia y aboga por reforzar los mecanismos efectivos de participación juvenil en los procesos de toma de decisiones públicas.

Al respecto, los 21 países firmantes de la declaración han apostado por promover iniciativas de cooperación regional para "prevenir la radicalización" entre los jóvenes, promover el pensamiento crítico y fomentar el compromiso democrático de la juventud, "reconociendo su rol calve en la prevención de las violencias y en la construcción de la paz".

Otros acuerdos de la reunión se han referido a consolidar el carné joven iberoamericano y los programas de movilidad educativa, además de favorecer la educación integral en sexualidad entre la juventud, garantizar el acceso al apoyo psicosocial a este sector de la población y proteger los derechos de la juventud en los entornos digitales. EFE

aff/aam/jlp

(foto) (vídeo)

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Cargas policiales en la llegada del Atlético de Madrid al Metropolitano

Infobae

Sawe, "feliz" a su llegada a Kenia tras batir el récord mundial de tiempo en un maratón

Infobae

El Rey Felipe VI asiste en el Metropolitano al partido del Atlético

Infobae

Muere un hombre de 30 años tras ser apuñalado en plena calle en Ibiza

Infobae

Interior acuerda la "metodología de trabajo" para adelantar la jubilación de las Fuerzas de Seguridad del Estado

Interior acuerda la "metodología de trabajo" para adelantar la jubilación de las Fuerzas de Seguridad del Estado
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

¿Por qué los ministros del PSOE no estuvieron en el debate del decreto de vivienda? Tres de ellos viajaron al otro lado del charco y solo dos pueden votar

¿Por qué los ministros del PSOE no estuvieron en el debate del decreto de vivienda? Tres de ellos viajaron al otro lado del charco y solo dos pueden votar

Juicio por el ‘caso mascarillas’, en directo | Aldama afirma que entregó hasta 4 millones de euros a Ábalos y Koldo para financiar donaciones al PSOE

El popular Jorge Azcón es investido presidente de Aragón con los votos de Vox: “La prioridad absoluta es la legalidad”

Begoña Gómez denunciará a Vito Quiles por una presunta agresión ocurrida en una cafetería: “¿Se puso una asesora con sueldo público?”

El policía que investigó el caso Gürtel sostiene que se le pidió que “no saliera” Mariano Rajoy en su informe

ECONOMÍA

Víctor Arpa, abogado: “Si has tenido un accidente laboral, puedes estar perdiendo más de 2.000 euros al mes”

Víctor Arpa, abogado: “Si has tenido un accidente laboral, puedes estar perdiendo más de 2.000 euros al mes”

Los profesores que acudan a la huelga indefinida en Valencia perderán hasta 200 euros por cada día que no trabajen

Estas son las localidades de España con más demanda para comprar una vivienda en 2026

Mercadona dará dinero a los clientes que devuelvan las botellas y latas en 72 de sus supermercados

Invertir aconsejados por TikTok o Instagram puede salir caro: la CNMV advierte del riesgo de ser estafados por finfluencers

DEPORTES

Las palabras de Rafa Jódar tras su partido ante Sinner en el Mutua Madrid Open: “Ha habido momentos en los que he competido de tú a tú. Me quedo con eso”

Las palabras de Rafa Jódar tras su partido ante Sinner en el Mutua Madrid Open: “Ha habido momentos en los que he competido de tú a tú. Me quedo con eso”

Atlético de Madrid - Arsenal, partido de semifinales de la Champions League, en directo: previa y última hora

Rafa Jódar firma el mejor debut español en el Mutua Madrid Open y ya tiene mejores números que el ‘Big Three’ en sus primeros 25 partidos como profesional

Sinner apaga a la nueva estrella española: Jódar se despide con honores y el italiano avanza a semifinales del Mutua Madrid Open

Inglaterra carga contra Marcos Llorente antes del duelo de semifinales de Champions: “Es más una amenaza para la salud pública que para el Arsenal”