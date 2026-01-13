El euro baja hasta 1,1650 dólares porque se descarta que la Fed baje los tipos ahora

El respaldo mostrado por gobernadores de bancos centrales y ex altos funcionarios económicos de Estados Unidos hacia Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal, se dio después de que una investigación criminal en su contra surgiera en medio de tensiones políticas. Según detalló EFECOM, este contexto de apoyo institucional se produce en coincidencia con movimientos en el mercado de divisas, donde el euro retrocedió hasta cotizarse en 1,1650 dólares. El descenso de la moneda europea se atribuye a que los inversores descartan recortes de los tipos de interés en Estados Unidos de manera inminente.

De acuerdo con la información publicada por EFECOM, durante la jornada del martes, cerca de las 16:15 GMT, el euro se situaba en 1,1652 dólares, una ligera baja si se compara con los 1,1680 dólares registrados en el cierre previo de las operaciones europeas. Además, el Banco Central Europeo estableció el tipo de cambio de referencia en 1,1654 dólares, confirmando la tendencia a la baja de la divisa europea frente al dólar estadounidense.

El medio EFECOM explicó que la inflación en Estados Unidos se mantuvo estable durante diciembre, con una tasa general interanual del 2,7 %, la misma cifra observada en noviembre, y un incremento mensual del 0,3 %. En cuanto a la inflación subyacente, que excluye los precios de la energía y los alimentos por su volatilidad, el aumento fue del 2,6 % interanual. Estos datos influyeron en el cálculo de los mercados, que anticipan que la Reserva Federal podría efectuar dos recortes de los tipos de interés a lo largo del año, aunque queda descartada la posibilidad de que estas modificaciones ocurran antes de que finalice el primer trimestre.

El dólar había experimentado cierta debilidad en jornadas previas ante el temor de que la Reserva Federal enfrentara presiones que pusieran en entredicho su autonomía. Sin embargo, recuperó algo de terreno luego de la declaración optimista del presidente del Banco de la Reserva Federal de Nueva York, John Williams, quien expresó confianza en las perspectivas económicas de Estados Unidos y en la permanencia de la actual política de tipos de interés, destacó EFECOM.

Mientras tanto, el mismo martes, gobernadores de bancos centrales de diferentes países manifestaron apoyo a la gestión de la Reserva Federal y a Jerome Powell. Este respaldo se hizo visible en un contexto donde Powell enfrenta una investigación criminal en su país, la cual considera, según EFECOM, como un intento por parte del gobierno encabezado por Donald Trump para presionarlo y que acceda a reducir los tipos de interés.

EFECOM reportó que, junto al apoyo internacional, también se pronunciaron antiguos presidentes de la Reserva Federal, ex secretarios del Tesoro y consejeros económicos estadounidenses, quienes señalaron que "los ataques" provenientes de la Fiscalía buscan minar la independencia de Powell como titular del banco central.

La investigación federal que afecta a Powell se relaciona con su declaración ante el Congreso en junio pasado, específicamente sobre la renovación de la sede de la Reserva Federal, cuyo presupuesto asciende a 2.500 millones de dólares (aproximadamente 2.140 millones de euros). Según EFECOM, esta situación surge después de la negativa de Powell a recortar los tipos de interés como desea el presidente Trump.

Durante la sesión de divisas, el euro osciló dentro de un rango limitado entre 1,1644 y 1,1676 dólares, reflejando la cautela de los inversionistas y la influencia directa del escenario político y económico estadounidense en la evolución de la moneda europea, tal como consignó EFECOM.