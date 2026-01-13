Espana agencias

El euro baja hasta 1,1650 dólares porque se descarta que la Fed baje los tipos ahora

La moneda europea se debilitó frente al dólar tras conocerse que los mercados descartan alteraciones inmediatas en el costo del dinero en Estados Unidos, en un contexto de optimismo económico y respaldo a la Reserva Federal

Guardar

El respaldo mostrado por gobernadores de bancos centrales y ex altos funcionarios económicos de Estados Unidos hacia Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal, se dio después de que una investigación criminal en su contra surgiera en medio de tensiones políticas. Según detalló EFECOM, este contexto de apoyo institucional se produce en coincidencia con movimientos en el mercado de divisas, donde el euro retrocedió hasta cotizarse en 1,1650 dólares. El descenso de la moneda europea se atribuye a que los inversores descartan recortes de los tipos de interés en Estados Unidos de manera inminente.

De acuerdo con la información publicada por EFECOM, durante la jornada del martes, cerca de las 16:15 GMT, el euro se situaba en 1,1652 dólares, una ligera baja si se compara con los 1,1680 dólares registrados en el cierre previo de las operaciones europeas. Además, el Banco Central Europeo estableció el tipo de cambio de referencia en 1,1654 dólares, confirmando la tendencia a la baja de la divisa europea frente al dólar estadounidense.

El medio EFECOM explicó que la inflación en Estados Unidos se mantuvo estable durante diciembre, con una tasa general interanual del 2,7 %, la misma cifra observada en noviembre, y un incremento mensual del 0,3 %. En cuanto a la inflación subyacente, que excluye los precios de la energía y los alimentos por su volatilidad, el aumento fue del 2,6 % interanual. Estos datos influyeron en el cálculo de los mercados, que anticipan que la Reserva Federal podría efectuar dos recortes de los tipos de interés a lo largo del año, aunque queda descartada la posibilidad de que estas modificaciones ocurran antes de que finalice el primer trimestre.

El dólar había experimentado cierta debilidad en jornadas previas ante el temor de que la Reserva Federal enfrentara presiones que pusieran en entredicho su autonomía. Sin embargo, recuperó algo de terreno luego de la declaración optimista del presidente del Banco de la Reserva Federal de Nueva York, John Williams, quien expresó confianza en las perspectivas económicas de Estados Unidos y en la permanencia de la actual política de tipos de interés, destacó EFECOM.

Mientras tanto, el mismo martes, gobernadores de bancos centrales de diferentes países manifestaron apoyo a la gestión de la Reserva Federal y a Jerome Powell. Este respaldo se hizo visible en un contexto donde Powell enfrenta una investigación criminal en su país, la cual considera, según EFECOM, como un intento por parte del gobierno encabezado por Donald Trump para presionarlo y que acceda a reducir los tipos de interés.

EFECOM reportó que, junto al apoyo internacional, también se pronunciaron antiguos presidentes de la Reserva Federal, ex secretarios del Tesoro y consejeros económicos estadounidenses, quienes señalaron que "los ataques" provenientes de la Fiscalía buscan minar la independencia de Powell como titular del banco central.

La investigación federal que afecta a Powell se relaciona con su declaración ante el Congreso en junio pasado, específicamente sobre la renovación de la sede de la Reserva Federal, cuyo presupuesto asciende a 2.500 millones de dólares (aproximadamente 2.140 millones de euros). Según EFECOM, esta situación surge después de la negativa de Powell a recortar los tipos de interés como desea el presidente Trump.

Durante la sesión de divisas, el euro osciló dentro de un rango limitado entre 1,1644 y 1,1676 dólares, reflejando la cautela de los inversionistas y la influencia directa del escenario político y económico estadounidense en la evolución de la moneda europea, tal como consignó EFECOM.

Temas Relacionados

EuroReserva FederalJerome PowellDonald TrumpEstados UnidosFráncfortMercado de divisasBanco Central EuropeoInflaciónTipos de interésEFE

Últimas Noticias

El petróleo de Texas sube un 3,03 % y sobrepasa los 61 dólares ante la crisis en Irán

La cotización del crudo WTI experimenta un repunte impulsado por la preocupación de los mercados ante eventuales disrupciones logísticas desde Irán, contexto marcado por disturbios internos, amenazas de sanciones estadounidenses y tensiones geopolíticas crecientes

Infobae

EE.UU. emitió en 2025 un 2,4 % más gases de efecto invernadero por centros de datos y frío

El informe de Rhodium Group advierte que el aumento de la demanda eléctrica por tecnología, minería de criptomonedas y un invierno más frío disparó las emisiones, especialmente en Texas, Atlántico Medio y Valle de Ohio, desafiando políticas ambientales recientes

Infobae

FITUR 2026 refuerza liderazgo plataforma global turismo con160 países y 10.000 empresas

México asume el papel de país socio en la próxima edición del evento en Madrid, que reunirá a decenas de miles de profesionales del sector, amplía el espectro internacional y presenta un programa enfocado en innovación, sostenibilidad y tendencias actuales

Infobae

La empresa española Typsa hará la consultoría para la extensión del metro de Quito

El Ayuntamiento de Quito seleccionó a una reconocida firma europea para realizar el análisis técnico de una posible ampliación de la red subterránea, destinando casi 10 millones de dólares con la expectativa de obtener apoyo del Gobierno central

Infobae

JPMorgan reduce su beneficio neto un 2 % en 2025 pero eleva un 3 % sus ingresos

El principal banco estadounidense reportó utilidades anuales de 57.048 millones de dólares, mientras sus ingresos alcanzaron 185.581 millones y la rentabilidad se redujo al 17 %, según su presidente Jamie Dimon, quien destacó un desempeño sólido

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El hijo de Ábalos afirma

El hijo de Ábalos afirma que Delcy Rodríguez estaba “hasta hace nada” de compras por Madrid y que Zapatero es el “presidente en la sombra”

Gabriel, el policía nacional fuera de servicio que fue agredido por un ‘rider’ con su casco y le hundió el ojo unos milímetros: “No sabe si se va a tener que jubilar”

La Inspección de la Fiscalía avala la reincorporación de Álvaro García Ortiz a la carrera fiscal: trabajará en la Sección Social del Supremo

Elecciones de Aragón 2026: estos son los nueve candidatos a presidir la región

La ministra de Igualdad mantiene una reunión discreta con la mujer que denunció a Adolfo Suárez por presuntas agresiones sexuales

ECONOMÍA

Los números que dieron fortuna

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Triplex de la Once sorteo 4: Resultados de hoy 13 enero

Rafael Alonso, experto en recursos humanos: “Que un despido sea procedente o improcedente no lo decide la empresa”

Las medidas de Pedro Sánchez para regular los alquileres: qué ha hecho el Gobierno para frenar la escalada de precios y qué queda pendiente

Terminar con la brecha de género en la transición energética aportaría a España 122.000 millones de euros anuales, según un estudio

DEPORTES

Deportivo de La Coruña -

Deportivo de La Coruña - Atlético de Madrid en octavos de final de la Copa del Rey, en directo: horario y dónde ver el partido en vivo

Una leyenda del tenis da el nombre y apellidos del entrenador ideal para Carlos Alcaraz: “Sería perfecto”

A qué hora y dónde ver el partido de Copa de Rey entre el Deportivo de La Coruña y el Atlético de Madrid

El recuerdo de ‘Jimmy’ sigue muy presente en las filas rojiblancas 10 años después de la tragedia y marca el partido de Copa del Rey entre el Atlético y el Deportivo

Xabi Alonso, el ‘gentleman’ del centro del campo y genio del banquillo que se quedó sin tiempo en el Real Madrid