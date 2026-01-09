Juzgado desestima la petición de ex pareja de Ilia Topuria de viajar con su hija a Miami

Madrid, 9 ene (EFE).- El Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Móstoles desestimó este viernes la petición de Giorgina Uzcategui, expareja de Ilia Topuria, campeón de la UFC (Ultimate Fighting Championship), de viajar con su hija menor a Miami, tal y como había solicitado el pasado 7 de enero, informaron a EFE fuentes cercanas al pelador hispano georgiano.

Topuria acudió a declarar hace dos días para participar en una vista relacionada con un viaje de la menor. El Juzgado de Móstoles tramita las cuestiones familiares derivadas de su separación tras haber sido denunciado por presuntos malos tratos por su exmujer, confirmaron aquel día fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM). Hoy, según explica el entorno de Topuria, el Juzgado le dio la razón.

Topuria estaba citado el 7 de enero para dirimir un asunto relacionado a su hija menor, sin que por el momento haya fecha señalada para su posible declaración en el marco de la denuncia interpuesta por su expareja, Giorgina Uzcategui.

Fuentes jurídicas precisaron a EFE el pasado miércoles que en la vista se abordó la petición de Uzcategui de viajar con la hija de ambos a Miami durante un mes, algo a lo que el campeón de la UFC se opone, todo dentro del proceso civil derivado de la separación.

"Voy a ver a mi hija muy pronto... No estoy nada agobiado, estoy muy tranquilo. Mi prioridad es mi hija, mis hijos, mi familia", dijo Topuria, sonriente, al entrar a los juzgados acompañado por sus letrados.

En un comunicado publicado en su perfil de X el pasado 3 de enero, Topuria explicaba que la citación estaba relacionada "con un asunto familiar y administrativo vinculado a un viaje fuera de España" de su hija menor, a la que lleva cuatro meses sin poder ver, "pese a haberlo intentado en numerosas ocasiones".

De este modo desmentía que hubiese sido citado por la denuncia de malos tratos planteada por su exmujer y aclaraba que en ningún momento ha sido llamado a declarar por ese asunto, algo que hará "gustosamente" cuando se le requiera, precisó.

Sobre este asunto añadió que todo comenzó con una demanda de divorcio presentada por él, precedida de semanas de negociación tras la separación. EFE