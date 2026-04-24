España

La Aemet alerta de la llegada de una vaguada: dejará chubascos localmente fuertes, acompañados de tormenta, granizo y viento

El aumento de la nubosidad provocará un descenso de las temperaturas máximas en buena parte del territorio

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Imagen de archivo de transeúntes protegidos con paraguas durante las fuertes lluvias, a 19 de junio de 2024, en Sevilla (Andalucía, España). (María José López/Europa Press)
Imagen de archivo de transeúntes protegidos con paraguas durante las fuertes lluvias, a 19 de junio de 2024, en Sevilla (Andalucía, España). (María José López/Europa Press)

Tras unos días marcados por temperaturas casi veraniegas y pocas precipitaciones, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé un cambio de tiempo significativo. “En los próximos días el tiempo va a mostrar unas características que podríamos considerar más primaverales que en jornadas previas”, ha explicado Rubén del Campo, portavoz del organismo público.

Así, durante el fin de semana habrá días de tiempo estable y otros en los que predominarán los chubascos tormentosos localmente fuertes, que pueden incluso ir acompañados de granizo en amplias zonas de la península.

Esta madrugada, la áreas afectadas han sido las mesetas y el Sistema Central; por la tarde se esperan chubascos fuertes y tormentas en Castilla y León, el norte y el oeste de Castilla-La Mancha, La Rioja y Madrid. Con menor probabilidad pueden producirse en puntos de la meseta sur, centro y este de Andalucía, sur de la Comunidad Valenciana y otras zonas montañosas del norte, mientras que el noroeste y las islas Baleares tendrán cielos despejados o nubes altas.

Alertas por lluvias y tormentas

Este cambio de tiempo se produce a partir de este viernes por la llegada de una vaguada, que es una lengua de aire frío en niveles medios y altos de la troposfera. Esta provocará un incremento de la inestabilidad tanto el viernes como el sábado.

Imagen de archivo de una mujer que se protege de la lluvia con un paraguas, a 8 de junio de 2024, en Madrid (España). (Jesús Hellín/Europa Press)
Imagen de archivo de una mujer que se protege de la lluvia con un paraguas, a 8 de junio de 2024, en Madrid (España). (Jesús Hellín/Europa Press)

Del Campo ha pedido precaución, ya que se podrán producirse chubascos intensos, localmente fuertes, que podrán ir acompañados de tormenta, granizo y rachas fuertes de viento. Estas precipitaciones podrán afectar, sobre todo, al oeste y la franja central de la península, así como a los Pirineos el sábado. “En general quedarán un poco al margen de esta situación de chubascos tormentosos Galicia y el área mediterránea”.

Por este motivo, 19 provincias están este viernes en alerta amarilla por tormentas y/o lluvias: en Andalucía, por lluvias, Almería, Granada y Málaga; en el resto del país, por ambas circunstancias, los avisos se localizan en Cantabria, Ávila, Burgos, León, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid, Zamora, Ciudad Real, Guadalajara, Toledo, Cáceres, la Comunidad de Madrid y La Rioja.

El domingo se espera que, por el contrario, predomine la estabilidad en la mayor parte de la península Ibérica, aunque no se puede descartar algún chubasco tormentoso otra vez en zonas de montaña. Estos, de producirse, serían más aislados que en los dos días anteriores.

El calor extremo en verano aumenta en España, con riesgos como golpes de calor y cáncer de piel. Sanidad recomienda hidratación, protección solar y prevención para evitar complicaciones, especialmente en vulnerables.

Este viernes, además, según la Aemet, son posibles las brumas y los bancos de niebla matinales en el interior de la Comunidad Valenciana. Con respecto a la calima, esta irá remitiendo y desplazándose hacia el este de la Península.

Temperaturas en descenso

Con respecto a las temperaturas, tanto en la semana anterior como en días previos de esta, en algunos puntos del país los termómetros llegaron a marcar por encima de los 30 grados. Este viernes y sábado, sin embargo, las temperaturas serán ya más propias de la época del año en la mitad sur, aunque todavía altas en la mitad norte.

Esto se debe a que, con el aumento de la nubosidad, las mínimas experimentarán un aumento en el oeste peninsular, mientras que las máximas descenderán en buena parte del territorio, aunque no en el nordeste. En general, por tanto, estos dos días el mercurio se situará entre los 22 y los 27 grados de máxima en amplias zonas del país.

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