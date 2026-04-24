Cortada la línea R4 de Rodalies por el fallecimiento de una persona por electrocución

Madrid, 24 abr (EFE).- La circulación de la línea R4 de Rodalies entre las estaciones de Martorell y L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) se encuentra cortada a primera hora de la mañana de este viernes debido al fallecimiento de una persona que ha sufrido una descarga eléctrica, ha informado Adif a EFE.
Por el momento, no es posible precisar la duración estimada de la afectación en el servicio, ha abundado la fuente.
Debido a esta situación, Protección Civil de Cataluña ha activado la prealerta del plan de emergencias ferroviarias (Ferrocat). EFE
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