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Fuertes tormentas y lluvias, hasta 15 litros/hora, activan aviso amarillo en 6 comunidades

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Madrid, 24 abr (EFE).- Seis comunidades autónomas -Andalucía, Cantabria, ambas Castillas, Comunidad de Madrid y La Rioja- mantienen activado este viernes el aviso amarillo (peligro bajo) por fuertes tormentas o por lluvias con una precipitación acumulada de 15 litros en una hora, informa la Aemet en su página web.

En Andalucía, las provincias de Almería, Granada y Málaga están en nivel amarillo por precipitaciones de hasta 15 litros en una hora, que podrían ir acompañadas de tormentas ocasionales.

En Cantabria y La Rioja el aviso afecta a zonas de la Cantabria del Ebro y la Ibérica riojana, donde se esperan lluvias de la misma intensidad, 15 litros/hora, además de tormentas con posible granizo y rachas de viento localmente muy fuertes.

Todas las provincias de Castilla y León están en aviso amarillo por fuertes tormentas con granizo y fuertes vientos y por acumulaciones de hasta 15 litros en una hora, mientras que en Castilla-La Mancha, el aviso se extiende a las provincias de Ciudad Real, Guadalajara y Toledo, también por lluvias y tormentas.

La Comunidad de Madrid también mantiene activado el aviso en la Sierra, el área metropolitana, el Henares, el sur, Las Vegas y la zona oeste por tormentas que podrían ir acompañadas de granizo y viento fuerte, además de lluvias intensas, 15 litros/hora.

Aemet precisa que los avisos en todas las comunidades estarán activos en una franja horaria entre las 16:00 y las 22:00 hora peninsular.

Con el aviso amarillo no existe riesgo meteorológico para la población en general, aunque sí para alguna actividad concreta. EFE

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