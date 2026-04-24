Restablecida la circulación en línea R4 de Rodalies tras la electrocución de una persona

Madrid, 24 abr (EFE).- La circulación de la línea R4 de Rodalies entre las estaciones de Martorell y L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) ha quedado restablecida en la mañana de este viernes poco después de haber estado cortada debido al fallecimiento de una persona que ha sufrido una descarga eléctrica, ha informado Adif.

Los trenes irán recuperando progresivamente las frecuencias de paso habituales, ha detallado Adif en una publicación en su cuenta de la red social X.

Tras el restablecimiento de la circulación, Protección Civil de Cataluña ha desactivado la prealerta del plan de emergencias ferroviarias (Ferrocat). EFE