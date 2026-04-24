La DGT se gastará 45.000 euros en 300 sombrillas de playa para proteger a sus examinadores “que pasan muchas horas expuestos al sol”

Examinadores de tráfico (@anaes_es en X)

La Dirección General de Tráfico (DGT) quiere comprar 300 sombrillas para proteger del inclemente sol a los examinadores que trabajan en sus centros de examen. El organismo público tiene 119 puntos donde los conductores pueden obtener su permiso de circulación. Para ello, acaba de licitar un contrato con el objetivo de adquirir 140 sombrillas en 2026, 10 en 2027 y 150 en 2028. El presupuesto es de 44.997 euros, impuesto incluidos, una media de 150 euros por unidad.

“La principal justificación de esta contratación”, señala la memoria de la licitación, “se encuentra en el ‘Real Decreto-ley 4/2023, de 11 de mayo’, por el que se adoptan medidas urgentes en materia de prevención de riesgos laborales en episodios de elevadas temperaturas”, que regula las condiciones de trabajo al aire libre ante fenómenos meteorológicos adversos, en especial, ante temperaturas extremas. El Servicio de Prevención de la DGT tiene identificados los puestos de trabajo “especialmente expuestos” a las inclemencias del tiempo.

De hecho, en junio de 2023 la DGT aprobó una instrucción interna sobre los “trabajos con riesgo de exposición a temperaturas elevadas”, en la que, además de recoger los empleos especialmente expuestos, se adoptaron medidas técnicas a llevar a cabo durante los meses de verano, como es la de habilitar sitios de descanso cubiertos o a la sombra (con sombrillas) y permitir a estos trabajadores que realicen sus descansos en dependencias interiores. ¿De qué puestos estamos hablando?

Un centro de exámenes de Tráfico (Foto: DGT)

Un portavoz de la DGT explica a Infobae que las sombrillas se van a comprar “para nuestros examinadores porque normalmente se pasan seis horas en pistas de exámenes expuestos al sol, realizando pruebas de destreza y de circulación. En prevención de riesgos laborales, por las características de su puesto, se hace una evaluación y se determina que sobre todo en épocas como las que se avecinan, necesitan una sombrilla porque están en la pista todo el día”. Actualmente, la plantilla de examinadores está en torno a los 950.

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Ya hubo un contrato menor

Ya en 2024 la DGT tramitó un contrato menor para comprar algunas sombrillas “debido a la urgente necesidad de reducir la exposición al sol de forma directa y prolongada, evitando con ello el riesgo para la salud de los trabajadores que realizan sus tareas habituales en el exterior, especialmente durante el periodo estival”. Después de dos años, “el estado de estas sombrillas en algunos de los centros de trabajo no es el adecuado, por lo que ahora es necesario un nuevo contrato que permita sustituir las sombrillas deterioradas de forma periódica”, explican desde la DGT.

Tráfico quiere sombrillas con un diámetro mínimo de 175 cm y máximo de 200 cm. Debe contar con un sistema auromático de apertura, varillas de fibra de vidrio, un mástil de aluminio y estar hechas con tejido de acrílico u olefina. Han de ser de color azul y contar, además, con una base de cemento o de resina que pese entre 16 y 24 horas. “Es una reclamación de los compañeros. Hay examinadores que trabajan en pista para los exámenes de moto y en meses de verano de mucho calor las temperaturas son altas. Puede parecer un poco cutre pero es lo que hay”, señalan desde CCOO.