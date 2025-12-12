Trump anuncia un acuerdo de semiconductores con países de Asía Pacífico

Washington, 11 dic (EFECOM).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este jueves un acuerdo sobre semiconductores que será firmado esta semana con Japón, Australia, Singapur y Corea del Sur bajo el nombre de Iniciativa Pax Silica, mediante una declaración que busca impulsar una política económica centrada en la inteligencia artificial.

"No hacer esto hubiera sido un gran regalo para muchos países, pero para China en particular", dijo Trump desde el Despacho Oval al informar sobre el acuerdo.

La iniciativa tiene como objetivo unir a las naciones que albergan a las empresas tecnológicas más avanzadas para liberar el potencial económico de la IA, considerando activos estratégicos compartidos como la computación, el silicio, los minerales y la energía, según un comunicado del Departamento de Estado.

La cumbre Pax Silica, que se celebrará este viernes en Washington, contará además con la participación de Países Bajos, Emiratos Árabes Unidos, Canadá y la Unión Europea.

"Los países explorarán alianzas multidimensionales para reforzar la seguridad de la cadena de suministro, reducir dependencias coercitivas, proteger puntos críticos y fomentar ecosistemas tecnológicos confiables en áreas como semiconductores, conectividad, fabricación avanzada y energía", explicó a su vez en un comunicado el Departamento de Estado. EFECOM