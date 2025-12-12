Compañía eléctrica de Puerto Rico asegura que cancelación de contrato traería más apagones

San Juan, 11 dic (EFECOM).- La empresa encargada de la transmisión de la electricidad en Puerto Rico, LUMA Energy, aseguró este jueves que la demanda presentada por el Gobierno para cancelar su contrato repercutiría en mayores interrupciones en el servicio eléctrico del archipiélago.

"Esta acción también podría interrumpir la continuidad en un momento crítico, atrasar aún más los proyectos dirigidos a mejorar el sistema eléctrico, aumentar el riesgo de interrupciones, atrasar el tiempo de restauración y retrasar mejoras financiadas con fondos federales", manifestó LUMA Energy en un comunicado.

Para la compañía, "los intentos de invalidar el contrato en este momento o de cambiar los términos de un contrato legalmente vinculante envían un mensaje preocupante a cualquier empresa que esté considerando hacer negocios o invertir en Puerto Rico".

La Autoridad para las Alianzas Público Privadas (AAPP) y la Autoridad de Energía Eléctrica presentaron este jueves un recurso legal ante el Tribunal de San Juan para solicitar la cancelación del contrato de LUMA Energy.

"Se plantea a este Honorable Foro la invalidez de una pretendida extensión del contrato bajo el cual LUMA Energy, LLC, y LUMA Energy ServCo, LLC, operan el sistema de transmisión y distribución más allá del término interino originalmente acordado", esgrimió la demanda.

Por su parte, la compañía indicó que está evaluando la radicación de la AAPP para explorar sus opciones legales, manteniéndose firme en su compromiso con la transformación energética del archipiélago.

"No sorprende que la AAPP haya expresado su intención de invalidar el contrato de LUMA, sin considerar el progreso real y medible que se ha logrado para estabilizar el sistema, incluyendo el despeje de vegetación, el reemplazo de postes eléctricos, la instalación de nuevos transformadores e interruptores", señaló LUMA.

Así como "el mantenimiento de subestaciones, el reemplazo de líneas de transmisión dañadas y la inversión de más de 2.400 millones en proyectos financiados con fondos federales".

La gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González, en un mensaje especial tras la demanda, mencionó que el Gobierno contrató a LUMA creyendo un proceso de licitación donde presentaron "sus múltiples capacidades, calificaciones técnicas que le hacían merecedora de la confianza del pueblo".

"Necesitamos un operador de transmisión y distribución capaz de responder con sentido de urgencia. Rendir cuentas con transparencia y de administrar de forma responsable los recursos públicos y los recursos federales destinados a la reconstrucción", afirmó la mandataria.

La red eléctrica de Puerto Rico es muy frágil desde que quedó destrozada durante el huracán María de 2017, siendo frecuentes los apagones, que en ocasiones son incluso generales y de varios días de duración.

Los constantes apagones que ocurren en la isla desde que en junio de 2021 Luma empezó a trabajar en Puerto Rico, y los aumentos de la factura pese a las interrupciones eléctricas, son algunas de las causas que han generado disconformidad entre los ciudadanos.

"Confiamos en que seguimos siendo la solución correcta para la transformación a largo plazo del sistema eléctrico de Puerto Rico, y no permitiremos que acciones motivadas políticamente nos distraigan ni retrasen la restauración que el pueblo de Puerto Rico necesita con urgencia", sentenció la compañía eléctrica. EFECOM