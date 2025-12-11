Las mujeres presas en Estremera, Picassent y Pontevedra dispondrán de un nuevo proyecto cultural de tratamiento

Los centros penitenciarios Madrid VII-Estremera, Valencia Antoni Asunción-Picassent y A Lama-Pontevedra han sido seleccionados para implementar un programa piloto dirigido a mujeres privadas de libertad, donde la cultura constituye el eje principal de un nuevo enfoque de tratamiento. El objetivo es priorizar este colectivo vulnerable mediante propuestas artísticas y culturales que permitan fortalecer su desarrollo personal y avanzar hacia una integración social efectiva. La noticia fue revelada durante la presentación oficial del proyecto en el Centro Penitenciario Madrid I-Alcalá Meco, en presencia del ministro de Cultura, Ernest Urtasun, del secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, representantes de la Fundación Gabeiras y un grupo de mujeres internas, según publicó El País.

El programa, denominado Transita Cultura, surge de un acuerdo suscrito entre el Ministerio de Cultura y la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio del Interior, con la intención de extenderse a más centros penitenciarios en fases siguientes. De acuerdo con el Ministerio de Cultura, la iniciativa abarcará tanto a internas bajo régimen de privación de libertad como a personas afectadas por penas y medidas alternativas, enfocándose de manera especial en la población femenina reclusa. La Fundación Gabeiras será responsable de la ejecución durante la etapa inicial de esta colaboración.

Según informó El País citando datos oficiales, el sistema penitenciario español registra cada año unas 130.000 personas que cumplen condenas bajo medidas no privativas de libertad, de las cuales cerca del 12% son mujeres. Dentro de este grupo, los delitos por violencia de género representan un 64%, y los vinculados a seguridad vial alcanzan el 28%, según estadísticas de Instituciones Penitenciarias citadas por el medio. Al mismo tiempo, los establecimientos dependientes de la Administración General del Estado albergan en la actualidad alrededor de 48.000 personas, incluyendo aproximadamente 3.650 mujeres.

Las propuestas desarrolladas en el marco de Transita Cultura contemplan talleres, actividades teatrales y visitas a museos, con la participación de los Museos Nacionales y compañías teatrales como el Centro Dramático Nacional y la Compañía Nacional de Teatro Clásico, ambas adscritas al Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM). También colaboran el Museo Nacional del Romanticismo y el Museo Nacional de Cerámica y Artes Suntuarias 'González Martí', aportando una variedad de alternativas destinadas a promover la creatividad y el aprendizaje en contextos tanto penitenciarios como extrapenitenciarios.

El Ministerio de Cultura manifestó que estas acciones buscan facilitar la reinserción social de las mujeres reclusas y de quienes cumplen condenas alternativas, utilizando la cultura como herramienta de empoderamiento y adaptación. Ernest Urtasun, durante el acto de lanzamiento recogido por El País, señaló: “El acceso a la cultura es una palanca en el proceso de reinserción y de inclusión social, una inclusión que debe estar siempre en el origen y finalidad de todas las políticas penitenciarias”. Por su parte, el secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, expresó: “La cultura es una excelente palanca de cambio, y una de las mejores vías para cumplir el mandato constitucional de la reinserción de la población reclusa”.

Las actividades propuestas tratan de atender la diversidad de necesidades existentes dentro del colectivo femenino en prisión, incorporando recursos adaptados a sus situaciones particulares. Según indicó el Ministerio de Cultura, el enfoque del programa pretende dar respuesta no solo a las cuestiones propias de la privación de libertad, sino también a quienes enfrentan penas alternativas, reforzando el compromiso institucional con todos los sectores involucrados en el proceso de reintegración.

El programa Transita Cultura tiene como trasfondo el cumplimiento del mandato constitucional español de orientar las políticas penitenciarias hacia la reintegración social de las personas privadas de libertad, tal como detalló El País. Al dotar de nuevas competencias personales y sociales a las internas, se busca reducir la reincidencia y facilitar la transición hacia la libertad, ubicando la cultura como un vehículo para la transformación y la cohesión. El Ministerio de Cultura y la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias expresaron su intención de incrementar el alcance de Transita Cultura, hasta abarcar el conjunto de centros estatales, consolidando así una alianza entre el sector cultural y el sistema penitenciario para mejorar las expectativas vitales de las mujeres en reclusión y ofrecer nuevas perspectivas a quienes cumplen con sanciones penales fuera de la prisión.