La UCO registra la sede de Forestalia en Zaragoza por la 'trama Leire' durante seis horas

La investigación sobre presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos públicos, que involucra a empresas con sede en diferentes ciudades españolas y que ha derivado en la detención de figuras como Leire Díez, exmilitante del PSOE, y Vicente Fernández, expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), ha desembocado en un operativo destacado en Zaragoza. En el marco de esta causa, la Audiencia Nacional ordenó el registro de la sede de la empresa Forestalia, situada en el número 33 del Coso, en pleno centro de la ciudad, de acuerdo con información publicada por Europa Press.

Durante la tarde del jueves, agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil permanecieron durante seis horas inspeccionando las oficinas principales de Forestalia, punto considerado neurálgico de la última fase de la denominada ‘trama Leire’. Según consignó Europa Press, este operativo formó parte de una actuación más extensa, bajo la supervisión del titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Antonio Piña, en coordinación con la Fiscalía Anticorrupción. Estas diligencias, sujetas a secreto de sumario, se desarrollaron también de forma simultánea en Madrid y Sevilla.

Las acciones de la UCO se centraron en empresas relacionadas con Servinabar, sociedad propiedad de Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE, conforme detalló Europa Press a partir de fuentes vinculadas a la investigación. Las mismas fuentes indicaron que durante esta fase de la operación no se contemplaron nuevas detenciones, si bien en días previos personas con relevancia pública, como Leire Díez y Vicente Fernández, ya habían sido arrestadas en el contexto de este procedimiento.

El operativo en Zaragoza comenzó poco después de las 9 de la mañana cuando los agentes ingresaron a las oficinas centrales de Forestalia, distribuidas entre las plantas quinta, sexta y séptima del edificio situado frente a la plaza España. La actividad exterior en la zona se mantuvo limitada durante el desarrollo del registro, con movimientos principalmente relacionados con el personal de otras firmas establecidas en el mismo inmueble.

Durante el transcurso de la tarde, Europa Press reportó la llegada de dos agentes en un vehículo gris a las 15:06, quienes accedieron al edificio. Minutos más tarde, uno de ellos retiró el coche de la zona. A las 15:37, dos coches policiales blancos, ocupados por al menos dos agentes de la UCO cada uno, abandonaron el estacionamiento adyacente y se dirigieron hacia la avenida de César Augusto.

De acuerdo con fuentes de Europa Press, esta línea de investigación se originó tras detectar posibles anomalías en la adjudicación de contratos públicos vinculados a la gestión y actividades paralelas de diversas sociedades. El procedimiento busca esclarecer la extensión y las consecuencias de los acuerdos realizados por empresas bajo el paraguas de Servinabar, así como las conexiones entre responsables públicos y directivos empresariales. El caso, bajo tutela de la Audiencia Nacional y la Fiscalía Anticorrupción, mantiene la documentación y las actuaciones protegidas por secreto judicial.

Las diligencias que la UCO llevó a cabo en Forestalia son parte de una operación de mayor alcance, cuyas ramificaciones investigan tanto la actuación de órganos de la Administración central como posibles prácticas ilícitas en el ámbito privado, según publicó Europa Press. Fuentes involucradas señalan que las pesquisas afectan a un grupo más amplio de empresas sospechosas de acuerdos irregulares sobre contratos públicos, no limitándose a Forestalia.

El arresto previo de Leire Díez y Vicente Fernández, de acuerdo con Europa Press, responde a la necesidad de clarificar el papel desempeñado por ambos en la tramitación y asignación de contratos bajo investigación, así como su posible impacto en instancias estatales o empresas públicas. A lo largo de la jornada del jueves, la presencia de efectivos policiales en las inmediaciones del edificio de Forestalia fue notable pero no alteró la rutina de la zona, donde funcionan diversas compañías en pleno centro de Zaragoza.

El procedimiento dirigido por la Audiencia Nacional seguirá activo mientras permanezca vigente el secreto de sumario y no se determinen responsabilidades sobre los hechos investigados, según la información difundida por Europa Press. El desarrollo futuro de la causa dependerá de los resultados que arroje la revisión de los documentos incautados y del avance de las pesquisas coordinadas a nivel nacional.