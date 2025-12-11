Espana agencias

La UCO registra la sede de Forestalia en Zaragoza por la 'trama Leire' durante seis horas

Agentes de la Guardia Civil llevaron a cabo un operativo en el centro de Zaragoza, en el marco de diligencias coordinadas desde la Audiencia Nacional por presuntos contratos públicos irregulares vinculados a empresas investigadas a nivel nacional

Guardar

La investigación sobre presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos públicos, que involucra a empresas con sede en diferentes ciudades españolas y que ha derivado en la detención de figuras como Leire Díez, exmilitante del PSOE, y Vicente Fernández, expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), ha desembocado en un operativo destacado en Zaragoza. En el marco de esta causa, la Audiencia Nacional ordenó el registro de la sede de la empresa Forestalia, situada en el número 33 del Coso, en pleno centro de la ciudad, de acuerdo con información publicada por Europa Press.

Durante la tarde del jueves, agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil permanecieron durante seis horas inspeccionando las oficinas principales de Forestalia, punto considerado neurálgico de la última fase de la denominada ‘trama Leire’. Según consignó Europa Press, este operativo formó parte de una actuación más extensa, bajo la supervisión del titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Antonio Piña, en coordinación con la Fiscalía Anticorrupción. Estas diligencias, sujetas a secreto de sumario, se desarrollaron también de forma simultánea en Madrid y Sevilla.

Las acciones de la UCO se centraron en empresas relacionadas con Servinabar, sociedad propiedad de Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE, conforme detalló Europa Press a partir de fuentes vinculadas a la investigación. Las mismas fuentes indicaron que durante esta fase de la operación no se contemplaron nuevas detenciones, si bien en días previos personas con relevancia pública, como Leire Díez y Vicente Fernández, ya habían sido arrestadas en el contexto de este procedimiento.

El operativo en Zaragoza comenzó poco después de las 9 de la mañana cuando los agentes ingresaron a las oficinas centrales de Forestalia, distribuidas entre las plantas quinta, sexta y séptima del edificio situado frente a la plaza España. La actividad exterior en la zona se mantuvo limitada durante el desarrollo del registro, con movimientos principalmente relacionados con el personal de otras firmas establecidas en el mismo inmueble.

Durante el transcurso de la tarde, Europa Press reportó la llegada de dos agentes en un vehículo gris a las 15:06, quienes accedieron al edificio. Minutos más tarde, uno de ellos retiró el coche de la zona. A las 15:37, dos coches policiales blancos, ocupados por al menos dos agentes de la UCO cada uno, abandonaron el estacionamiento adyacente y se dirigieron hacia la avenida de César Augusto.

De acuerdo con fuentes de Europa Press, esta línea de investigación se originó tras detectar posibles anomalías en la adjudicación de contratos públicos vinculados a la gestión y actividades paralelas de diversas sociedades. El procedimiento busca esclarecer la extensión y las consecuencias de los acuerdos realizados por empresas bajo el paraguas de Servinabar, así como las conexiones entre responsables públicos y directivos empresariales. El caso, bajo tutela de la Audiencia Nacional y la Fiscalía Anticorrupción, mantiene la documentación y las actuaciones protegidas por secreto judicial.

Las diligencias que la UCO llevó a cabo en Forestalia son parte de una operación de mayor alcance, cuyas ramificaciones investigan tanto la actuación de órganos de la Administración central como posibles prácticas ilícitas en el ámbito privado, según publicó Europa Press. Fuentes involucradas señalan que las pesquisas afectan a un grupo más amplio de empresas sospechosas de acuerdos irregulares sobre contratos públicos, no limitándose a Forestalia.

El arresto previo de Leire Díez y Vicente Fernández, de acuerdo con Europa Press, responde a la necesidad de clarificar el papel desempeñado por ambos en la tramitación y asignación de contratos bajo investigación, así como su posible impacto en instancias estatales o empresas públicas. A lo largo de la jornada del jueves, la presencia de efectivos policiales en las inmediaciones del edificio de Forestalia fue notable pero no alteró la rutina de la zona, donde funcionan diversas compañías en pleno centro de Zaragoza.

El procedimiento dirigido por la Audiencia Nacional seguirá activo mientras permanezca vigente el secreto de sumario y no se determinen responsabilidades sobre los hechos investigados, según la información difundida por Europa Press. El desarrollo futuro de la causa dependerá de los resultados que arroje la revisión de los documentos incautados y del avance de las pesquisas coordinadas a nivel nacional.

Temas Relacionados

Trama LeireForestaliaUnidad Central OperativaServinabarZaragozaMadridContrataciones públicasInvestigación judicialLeire DíezVicente FernándezEUROPAPRESS

Últimas Noticias

El CIS ultima su primera encuesta tras la encarcelación de Ábalos, los casos de acoso en el PSOE y la condena al fiscal

Después de una serie de acontecimientos que han generado tensión política, el organismo publicará su estudio mensual, centrando la atención en el impacto de escándalos recientes y movimientos estratégicos que podrían alterar el panorama de los grandes partidos

El CIS ultima su primera

Absuelto el guardia civil juzgado en Orense por el 'Crimen del Lago'

El tribunal ourensano decidió dejar sin condena al agente acusado después de declarar inválidas las pruebas recabadas a través de escuchas, señalando que faltaban elementos objetivos que lo relacionaran con los hechos y permitiendo así recurso de apelación

Infobae

Susana Díaz cree que el PSOE debe "pedir perdón" por "comportamientos bochornosos" que llevan a un "callejón sin salida"

La ex presidenta andaluza advierte que los recientes escándalos en la formación han minado la confianza ciudadana, eclipsando mejoras socioeconómicas y generando profunda decepción entre militantes y votantes históricos, según declaraciones recogidas por Europa Press

Susana Díaz cree que el

Pradas comenta la foto de su entrada al Cecopi: "Así llegué: chopada (empapada) y preocupada. Otros nunca llegaron"

La jueza exige entregar todas las grabaciones del Cecopi para esclarecer la presencia real de altos cargos durante la emergencia por lluvias en la Comunidad Valenciana, en el marco de la investigación por la gestión y posibles responsabilidades en la crisis

Pradas comenta la foto de

Sánchez lamenta la muerte de Héctor Alterio, que deja una "huella imborrable" en el cine

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El PNV exige al Gobierno

El PNV exige al Gobierno terminar ya con los “escándalos” o convocar elecciones: “Así no se puede aguantar año y medio”

El juez deja en libertad provisional con medidas cautelares a los tres detenidos en el caso de blanqueo de capitales de Plus Ultra

Golpe a los Trinitarios con más de 300 agentes desplegados y caída de uno de sus líderes: hay 19 detenidos por intentos de asesinatos o tráfico de drogas

Toni González, alcalde socialista de Almussafes (Valencia) acusado de acoso sexual, dimite de sus cargos orgánicos y abandona la militancia en el partido, pero conserva la alcaldía

Zapatero niega su relación con el rescate de 53 millones de euros a la aerolínea Plus Ultra, vinculada con empresarios venezolanos ahora detenidos

ECONOMÍA

Triplex de la Once: jugada

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 3

Precio de la luz en España del 14 de diciembre: las horas más baratas y las más caras del domingo

Estos son los números ganadores del Sorteo 3 de Super Once del 13 diciembre

Un año de la muerte de Isak Andic, el fundador de Mango: la investigación sigue abierta con su hijo como principal sospechoso

La SEPI y el Gobierno vasco toman el control de Talgo, que regresará al País Vasco con un plan de rescate aprobado

DEPORTES

El cambio climático también afecta

El cambio climático también afecta al deporte: “Es un riesgo que los grandes eventos se realicen en verano si no se hace un proceso de aclimatación previo”

Rafa Nadal pasa por quirófano: “Es un problema que venía arrastrando desde años, pero espero estar bien pronto”

Garbiñe Muguruza y la “batalla de los sexos” en el tenis: “Un júnior me habría ganado siendo yo número 1”

El atleta español Mo Katir rompe su silencio tras la sanción por dopaje: “Entreno cada día y mi objetivo es claro: Los Ángeles”

Los ultras polacos del Jagiellonia Białystok tienden una emboscada a dos autobuses con aficionados del Rayo y dejan diez personas heridas