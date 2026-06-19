Miles de mexicanos salen a las calles a festejar el triunfo del Tri ante Corea

Ciudad de México, 18 jun (EFE).- Miles de mexicanos salieron este jueves a las calles de Ciudad de México, Guadalajara (oeste) y Monterrey (norte), sedes en México del Mundial 2026, a festejar el triunfo del Tri por 1-0 ante Corea con el que aseguró su pase la siguiente ronda a falta de un partido en el Grupo A.

México derrotó a Corea del Sur en el Estadio Guadalajara y se apuntó como en el primer clasificado a los dieciseisavos de final del torneo mundialista.

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El único gol fue anotado por el mexicano Luis Romo, quien marcó en el minuto 50 tras un error del guardameta Kim Seung Gyu, para decidir un partido peleado con dominio alterno.

"¡Más de 300.000 personas disfrutando en la capital! El Zócalo abarrotado, las calles del Centro con 170.000 personas en las pantallas instaladas y los Festivales Futboleros con 130.000", apuntó en un mensaje en redes sociales la alcaldesa de Ciudad de México, Clara Brugada.

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"Todos disfrutando con el corazón y con gritos de gol que se escuchan en toda la capital. ¡Así se vive y se disfruta el fútbol en comunidad, con el orgullo a flor de piel y la mejor energía!", añadió.

En Guadalajara, sede del partido de este jueves, también se registró la presencia de miles de personas en la rotonda de La Minerva, al igual que Monterrey en la Macroplaza, dos de las plazas públicas más grandes del país.

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En Ciudad de México, el Fan Fest del Zócalo los aficionados llenaron la plaza y festejaron en el Ángel de la Independencia.

México llegó a seis puntos, tres más que Corea, y cinco encima de República Checa y Sudáfrica, que empataron 1-1 este jueves.

En el cierre del Grupo A, el próximo 24 de junio, México enfrentará a la República Checa en el Estadio Ciudad de México, conocido como Azteca, y Corea jugará con Sudáfrica en Monterrey. EFE

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