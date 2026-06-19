Popovic quiere cambiar la percepción externa del fútbol australiano ante Estados Unidos

Houston (EE.UU.), 18 jun (EFE).- Filip Popovic, seleccionador de Australia, aseguró este jueves que quiere "cambiar la percepción" externa del fútbol australiano con base en grandes actuaciones en el campo, en la víspera del partido contra Estados Unidos de la segunda jornada del Grupo D del Mundial.

"Sabemos que, con nuestro rendimiento, podemos poner el fútbol australiano en el mapa mundial y eso es lo que aspiramos a hacer", afirmó Popovic en la víspera del encuentro de Seattle.

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Australia comenzó su torneo de la mejor forma, con una victoria por 2-0 contra Turquía.

"Empezamos bien contra Turquía, ganando, y ahora queremos reafirmarlo y seguiremos esforzándonos para mejorar nuestro fútbol y mejorar la forma en que la gente percibe el fútbol australiano", destacó el técnico.

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Popovic insistió en que no quiere enfocarse en "palabras", sino en rendimiento en el terreno de juego. EFE