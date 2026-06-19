Espana agencias

Popovic quiere cambiar la percepción externa del fútbol australiano ante Estados Unidos

Guardar
Google icon

Houston (EE.UU.), 18 jun (EFE).- Filip Popovic, seleccionador de Australia, aseguró este jueves que quiere "cambiar la percepción" externa del fútbol australiano con base en grandes actuaciones en el campo, en la víspera del partido contra Estados Unidos de la segunda jornada del Grupo D del Mundial.

"Sabemos que, con nuestro rendimiento, podemos poner el fútbol australiano en el mapa mundial y eso es lo que aspiramos a hacer", afirmó Popovic en la víspera del encuentro de Seattle.

PUBLICIDAD

Australia comenzó su torneo de la mejor forma, con una victoria por 2-0 contra Turquía.

"Empezamos bien contra Turquía, ganando, y ahora queremos reafirmarlo y seguiremos esforzándonos para mejorar nuestro fútbol y mejorar la forma en que la gente percibe el fútbol australiano", destacó el técnico.

PUBLICIDAD

Popovic insistió en que no quiere enfocarse en "palabras", sino en rendimiento en el terreno de juego. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Myung-bo afirma que Corea del Sur pagó demasiado por un error ante México

Infobae

Wyndham Clark lidera el Abierto de Estados Unidos con Rahm a 4 golpes

Infobae

Este viernes tormentas y chubascos en el interior peninsular y temperaturas en ascenso

Infobae

Víctor Muñoz sufre “una dolencia muscular adicional” que retrasa su debut en el Mundial

Infobae

1-0. México vence a Corea y se clasifica a los dieciseisavos de final

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Zapatero admite que fue él quien propuso a sus hijas para Análisis Relevante y el juez señala que los tres concentraron casi todo el dinero de la consultora: siete claves de la declaración

Zapatero admite que fue él quien propuso a sus hijas para Análisis Relevante y el juez señala que los tres concentraron casi todo el dinero de la consultora: siete claves de la declaración

Zapatero ofreció a Calama investigar sus empresas fuera de España: “La gente que maneja mucho dinero no figura en las sociedades, aunque no lo digo por usted”

Zapatero admite ante el juez que su relación con Análisis Relevante comenzó sin contrato escrito y con un acuerdo verbal: “Dada la confianza que teníamos...”

Zapatero niega haber creado una sociedad offshore en Dubái para cobrar una comisión por el rescate de Plus Ultra: “Se dice que yo di directrices, pero es que no sé ni lo que es”

El audio de la declaración de Zapatero en la Audiencia Nacional: “Yo no he ejercido absolutamente ninguna influencia en el rescate de Plus Ultra”

ECONOMÍA

El pueblo italiano que ofrece casas por un euro: estos son los requisitos para acceder a la compra de viviendas

El pueblo italiano que ofrece casas por un euro: estos son los requisitos para acceder a la compra de viviendas

El absentismo laboral alcanza un nuevo récord en España: cada día 1,6 millones de personas faltaron a su puesto de trabajo en 2025

Los pensionistas que tengan reconocida esta prestación por accidente laboral no recibirán la paga extraordinaria de verano

La banca española arrasa en Europa: es la segunda que da más rentabilidad, por detrás de la croata, y duplica la de Alemania y Francia

Las primeras viviendas de Madrid Nuevo Norte se entregarán a finales de 2029

DEPORTES

México vence a Corea del Sur y asegura su pase a dieciseisavos como líder del Grupo A en el Mundial 2026: el resumen y el gol de Romo, en vídeo

México vence a Corea del Sur y asegura su pase a dieciseisavos como líder del Grupo A en el Mundial 2026: el resumen y el gol de Romo, en vídeo

Suiza resuelve en el tramo final y supera 4-1 a Bosnia en el Mundial 2026: el resumen y los goles, en vídeo

Canadá logra su primera victoria en un Mundial con una goleada 6-0 sobre Catar marcada por la lesión de Koné: el resumen y los goles, en vídeo

Cuándo juega Suiza el próximo partido del Mundial 2026: contra qué selección, a qué hora y dónde verlo

Así te hemos contado el partido entre Suiza y Bosnia en el Mundial 2026