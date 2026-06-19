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Tipo de cambio: precio del euro frente al dólar hoy 19 de junio

La moneda europea mostró fluctuaciones en su cotización de este día

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El euro cumplió 25 años en el mercado. (Jesús Avilés/Infobae)
El euro cumplió 25 años en el mercado. (Jesús Avilés/Infobae)

El cambio euro-dólar continúa siendo un termómetro clave para medir la percepción de riesgo en los mercados internacionales. Esta paridad refleja no solo la fortaleza relativa de ambas economías, sino también las expectativas de los inversionistas sobre tasas de interés, crecimiento y política monetaria.

En las últimas jornadas, el par EUR/USD ha mostrado ajustes derivados de las últimas decisiones de los bancos centrales y la evolución de los indicadores macroeconómicos de ambos lados del Atlántico.

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A continuación, te presentamos los últimos movimientos del tipo de cambio correspondientes al 19 de junio, así como los principales elementos que han influido en su variación.

Precio del dólar en euros hoy

El euro, también llamada moneda única, es la moneda oficial de la Unión Europea. (Archivo Infobae/Agencias)
El euro, también llamada moneda única, es la moneda oficial de la Unión Europea. (Archivo Infobae/Agencias)

En la última jornada, el mercado de divisas presentó movimientos en ambas monedas: el dólar estadounidense y el euro. Según los datos más recientes, 1 dólar estadounidense equivale a 0,8750 euros.

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Este tipo de cambio refleja cómo las fluctuaciones económicas, las políticas monetarias adoptadas por la Reserva Federal de los Estados Unidos y el Banco Central Europeo, así como los eventos geopolíticos y socioeconómicos, pueden influir en la valoración de las monedas. 

Un conocimiento profundo y actualizado del tipo de cambio es esencial para quienes participan en la economía global, permitiendo tomar decisiones más informadas y oportunas en un entorno económico que se mantiene en constante evolución.

El euro es la moneda oficial de 20 países de la Unión Europea. (Archivo Infobae/Agencias)
El euro es la moneda oficial de 20 países de la Unión Europea. (Archivo Infobae/Agencias)

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