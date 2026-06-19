Este viernes tormentas y chubascos en el interior peninsular y temperaturas en ascenso

Madrid, 19 jun (EFE).- El tiempo será estable el viernes en buena parte de Baleares y la península, salvo en algunas zonas del nordeste y del interior peninsular, donde serán probables chubascos y tormentas acompañados de rachas de viento muy fuertes; y las temperaturas serán altas, con noches tropicales en los valles fluviales del suroeste y los litorales.

De acuerdo con el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), durante la madrugada podrían formarse algunas tormentas dispersas en las sierras prelitorales de Tarragona y Barcelona, y más tarde son probables chubascos y tormentas -acompañadas de rachas de viento muy fuertes-, en la cordillera Cantábrica, la mitad norte y este de Castilla y León, los sistemas Ibérico y Subbético, Navarra y en La Mancha.

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Ante esta situación, se activarán avisos amarillos por precipitaciones en Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, País Vasco y La Rioja, y también amarillos -pero por temperaturas altas- en Andalucía, Aragón, Baleares, Cataluña, Extremadura, Navarra y La Rioja.

Se registrará calima ligera en el tercio este y Baleares.

Las temperaturas máximas bajarán en el norte, subirán en el sureste y Baleares y se mantendrán sin cambios en el resto. Se podrán superar los 34-35 ºC en el interior del País Vasco, los 35-36 ºC en amplias zonas del cuadrante suroeste y Mallorca, los 36-38 ºC en el noreste y los 38-39 ºC en los valles del Guadiana y del Guadalquivir; en este último podrían llegar a los 40 ºC.

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Se prevén noches tropicales, sin bajar de 20 grados, en los valles fluviales del suroeste y los litorales mediterráneos. Las mínimas subirán en Baleares y el centro peninsular, bajarán en el noreste y oeste de Galicia, y se mantendrán sin cambios en el resto. En Canarias habrá pocos cambios.

El viento en los litorales estará determinado por el régimen de brisas y será flojo en general, dominando la componente este en el este peninsular y Baleares, pudiendo ser moderado en el sureste. En el Estrecho el levante será moderado; en zonas del centro, el viento será variable y flojo, y en Canarias moderado.

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- GALICIA: intervalos de nubes bajas matinales acompañadas de brumas y nieblas dispersas en zonas elevadas del interior de la mitad norte y en el litoral. Temperaturas en ligero descenso o sin cambios. Viento flojo variable, con tendencia a intensificarse.

- ASTURIAS: intervalos de nubes bajas matinales y vespertinas acompañadas de brumas y nieblas dispersas. Chubascos dispersos y alguna tormenta ocasional en el interior, más probables, frecuentes e intensos en la Cordillera. Temperaturas mínimas con cambios ligeros y máximas en descenso o sin cambios.

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- CANTABRIA: intervalos de nubes bajas matinales y vespertinas acompañadas de brumas y alguna niebla dispersa, con tendencia a despejarse. Chubascos dispersos en el interior más probables, frecuentes e intensos en la Cordillera y en la Montaña Oriental, acompañados de alguna tormenta ocasional que puede ir con granizo y rachas fuertes de viento.

Temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas en descenso ligero. Viento flojo variable.

- PAÍS VASCO: intervalos de nubes bajas matinales y vespertinas, más abundantes que podrían ir con brumas y alguna niebla dispersa en zonas elevadas del interior, e intervalos de nubes altas así como de evolución. Chubascos dispersos y tormentas ocasionales que pueden ir acompañados de granizo y rachas fuertes de viento en la mitad sur.

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Temperaturas mínimas con pocos cambios salvo un ligero ascenso en Álava y máximas en descenso generalizado aunque se podrían alcanzar los 34 grados en el interior de Guipúzcoa. En el litoral viento flojo; en el interior, viento flojo variable.

- CASTILLA Y LEÓN: intervalos de nubes altas, aumentando la nubosidad en el este, con nubes de evolución diurna. Chubascos y tormentas, que podrán ser localmente fuertes, más probables en la mitad oriental. Temperaturas con pocos cambios. Viento variable, flojo con intervalos de moderado, y probabilidad de rachas fuertes o en zonas de tormenta.

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- NAVARRA: intervalos de nubes altas y nubosidad de evolución diurna. No se descartan brumas y nieblas matinales y vespertinas dispersas en la Vertiente Cantábrica. Posibilidad de chubascos y tormentas dispersas en la Ribera del Ebro y en el Pirineo que podrían ir acompañadas ocasionalmente de granizo y de rachas fuertes de viento.

Temperaturas mínimas con pocos cambios; máximas en descenso en el tercio occidental de la Comunidad que podrían alcanzar los 36 grados en la mitad sur. Viento flojo.

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- LA RIOJA: intervalos de nubes altas, aumentando la nubosidad, con nubes de evolución diurna. Chubascos y tormentas, que podrán ser localmente fuertes. Temperaturas mínimas sin cambios o en ligero ascenso, y máximas en ligero descenso. Viento variable, flojo con intervalos de moderado, sin descartar rachas fuertes en zonas de tormenta.

- ARAGÓN: cielo poco nuboso, con intervalos de nubes altas, y desarrollo de nubosidad de evolución diurna en los sistemas montañosos. Probables chubascos acompañados de tormenta en el sistema Ibérico, que podrían extenderse al Bajo Aragón y ser localmente fuertes o dejar rachas muy fuertes de viento; en el Pirineo no se descartan de forma más dispersa.

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Temperaturas con pocos cambios, salvo ligero descenso de las mínimas en la depresión del Ebro; las máximas alcanzarán valores significativamente elevados en amplias zonas. Viento flojo de dirección variable, tendiendo a flojo, con aumentos ocasionales de intensidad en el este de la depresión del Ebro.

- CATALUÑA: cielo poco nuboso o despejado, con posibles nubes bajas en el litoral norte de Girona; con tendencia a intervalos de nubes altas en general y, en el Pirineo occidental, desarrollo de nubosidad de evolución diurna con posibles chubascos ocasionalmente acompañados de tormenta.

Temperaturas con pocos cambios, salvo descensos de las mínimas en el norte del Ampurdán, y ascensos de las máximas con valores significativamente elevados en la mitad occidental de la depresión central y en los valles de la vertiente sur del Pirineo de Lleida. Viento flojo de dirección variable tendiendo a viento flojo, con aumentos ocasionales de intensidad.

- EXTREMADURA: cielo poco nuboso, con predominio de nubes altas, y algunas nubes de evolución, sin descartar algún chubasco y tormenta ocasional hacia el este. Temperaturas sin cambios, o en ligero descenso las mínimas. Viento variable, flojo o moderado.

- COMUNIDAD DE MADRID: cielo poco nuboso, con intervalos de nubes altas y de evolución. Presencia de calima. Probables chubascos con tormentas ocasionales, más probables en la Sierra y en el extremo sur. Temperaturas con pocos cambios, con máximas cercanas a los 34 a 36 ºC, superándose puntualmente en el Corredor del Henares.

Viento flojo variable, con rachas muy fuertes en áreas de tormenta.

- CASTILLA-LA MANCHA: poco nuboso, con intervalos de nubes altas y de evolución. Presencia de calima. Probabilidad de chubascos y tormentas ocasionales en el nordeste, que pueden dispersos extenderse al resto y ser localmente fuertes y con granizo en el norte de La Mancha.

Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso. Viento flojo, con algún intervalo moderado y rachas muy fuertes en áreas de tormenta.

- COMUNIDAD VALENCIANA: predominio de cielo poco nuboso o despejado, con intervalos de nubes bajas en el sur de Valencia y de nubes altas. Polvo en suspensión en la mitad sur. Temperaturas con pocos cambios. Viento con aumentos ocasionales de intensidad en el tercio sur; flojo de dirección variable en el interior.

- REGIÓN DE MURCIA: cielos poco nubosos, con intervalos de nubes medias y altas. Temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas en ascenso. Vientos flojos variables en el interior y moderados en el litoral.

- BALEARES: cielo poco nuboso o despejado con algunas nubes altas. Polvo en suspensión. Temperaturas en ascenso. Viento entre flojo y moderado, con algún intervalo de brisa en Mallorca y en Ibiza.

- ANDALUCÍA: cielos poco nubosos, con intervalos de nubes medias y altas, y nubosidad de evolución en las sierras. No se descartan chubascos ocasionalmente acompañados de tormentas, más probables en las sierras orientales. Temperaturas con ligeros cambios. Vientos flojos variables, con intervalos moderados.

- CANARIAS: cielo nuboso en el norte de la islas montañosas y de Lanzarote, y poco nuboso, con intervalos de nubes altas en el resto. Temperaturas con pocos cambios. Viento flojo a moderado, más intenso en las islas orientales y en vertientes sureste y noroeste del resto de islas. EFE