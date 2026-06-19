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Myung-bo afirma que Corea del Sur pagó demasiado por un error ante México

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Guadalajara (México), 18 jun (EFE).- El seleccionador Hong Myung-bo aseguró este jueves que Corea del Sur pagó muy caro por un error que cometieron ante México en el partido de la segunda jornada del Grupo A del Mundial 2026.

"En el primer tiempo México nos presionó mucho, eso nos hizo perder la salida. En los primeros 20 minutos aguantamos, eso nos permitió controlar el juego en el final de los primeros 45 minutos. El resultado por eso es decepcionante, porque estábamos haciendo un buen partido y un error nos costó demasiado", dijo el técnico.

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Hong Myung-bo se refirió al error que cometió su guardameta Kim Seunggyu, quien en una salida soltó un balón que aprovechó Luis Romo para anotar el gol del rival, una falla de la que su equipo no logró levantarse.

De todas maneras el estratega destacó la aplicación táctica de sus dirigidos, que apenas permitieron un par de llegadas de la selección mexicana.

"Fue una jugada desafortunada porque todos dependemos del trabajo en equipo y en esa acción nos equivocamos. El resultado es infortunado porque habíamos entrenado muy bien, creo que hicimos algunas cosas bien; mis jugadores dieron lo mejor", señaló.

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Ya sin la posibilidad de alcanzar el primer lugar del Grupo A, que pertenece a México, Myung-bo habló de Sudáfrica equipo contra el que cerrarán la fase de grupos el próximo 24 de junio con el objetivo de clasificar a los dieciseisavos en el segundo lugar.

"Vi el juego de Sudáfrica, creo que tendrán algunas ausencias para este último partido, de todas maneras no vamos a distraernos con eso. Sudáfrica es un equipo rápido, tiene buena condición física y mucha fuerza. Estaremos preparados para ellos", concluyó respecto al empate de los sudafricanos ante República Checa más temprano.

Al final de la segunda jornada del Grupo A, México ocupa la cima del sector con seis puntos, seguido de Corea del Sur, con tres.

En tercer lugar aparece República Checa y en el cuarto puesto Sudáfrica, ambos con un punto. EFE

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