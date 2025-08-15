Espana agencias

Más Madrid insiste en que Ayuso "tiene a los bomberos en una situación de absoluta precariedad" jugándose "la vida"

La concejala de Más Madrid en el Ayuntamiento de la capital Pilar Sánchez ha insistido este viernes en que la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, "tiene a los bomberos en una situación de absoluta precariedad" con un sueldo de 1.300 euros por "jugarse la vida".

En declaraciones a los medios a las puertas del acto municipal por el Día de la Paloma, la edil ha llamado a "admitir que el cambio climático es una realidad a la que hay que adaptarse" y ha pedido "adoptar medidas valientes que cuiden" los bosques porque cada vez habrá "más olas de calor".

"Necesitamos medidas más valientes frente a esto que tenemos", ha señalado en referencia a la presidenta, a quien ha reprochado "que cuando acaba el verano el 40% de la plantilla deja de trabajar". Al hilo, Sánchez ha señalado que "el campo se queda sin cuidados y esa es la base de los incendios".

Desde Más Madrid también han apuntado al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y a la vicealcaldesa y responsable de Emergencias, Inma Sanz, por dejar a la capital "sin bomberos". Según Sánchez, "la promesa del alcalde es que iba a haber 300 bomberos más" pero, sin embargo, hay 1.287 efectivos "esperando en su casa durante nueve meses porque (el regidor) ha sido incapaz de organizar los cursos de formación para que se puedan incorporar".

"Bomberos que serían imprescindibles en este momento", ha valorado, para después reprochar que no se convocaran oposiciones a encargados de conducción del Cuerpo municipal en el año 2022.

Con todo, la edil ha felicitado a los bomberos de la capital, que celebran su patrona este viernes, a la vez que ha deseado a todos los madrileños "que pasen unas felices fiestas de La Paloma".

