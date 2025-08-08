El empleo turístico fuera de la temporada alta superó por primera vez los 3 millones

Madrid, 8 ago (EFECOM).- El empleo turístico superó por primera vez los 3 millones de ocupados fuera de lo que tradicionalmente consideramos como temporada alta, después de crecer un 2 % en el segundo trimestre del año con respecto a 2024.

De abril a junio, el sector ha registrado 3.024.347 trabajadores ocupados, según los datos publicados este viernes por Turespaña.

En este segundo trimestre de 2025, las actividades vinculadas al turismo registraron 58.563 empleados más que en el mismo trimestre del año anterior.

Los empleados en el sector turístico en este periodo han constituido el 13,6 % del empleo total de la economía española.

Además, el porcentaje de parados en actividades turísticas fue del 8 %, 1,2 puntos porcentuales menos que la del mismo trimestre del año anterior y por debajo de la tasa de desempleo registrado en la economía nacional que se situó en el 10,3 %.

En este segundo trimestre del año, las principales actividades turísticas experimentaron crecimientos de ocupación, excepto en hostelería, que cayó un 1,3 %, debido a la evolución negativa de los servicios de comidas y bebidas, así como servicios de alojamiento, que descendieron un 0,5 % y un 3,5 %, respectivamente.

La evolución fue positiva en agencias de viaje, un 8,7 %, al igual que en el transporte de viajeros, un 4,6 %.

Los ocupados asalariados en turismo en este periodo ascendieron a 2.578.949, tras registrar un incremento interanual del 4,2 % y continuar así las subidas registradas en los dieciséis trimestres anteriores.

Estos asalariados mostraron aumentos en transporte de viajeros (8,1 %) y en hostelería (1,4 %), así como otras actividades turísticas (9,9 %).

Dentro de otras actividades turísticas, las agencias de viajes experimentaron un incremento del 13,1 %.

La tasa de asalarización (asalariados/ocupados) fue del 85,3 %.

Los asalariados en el sector turístico con contrato indefinido (84,2 %) aumentaron un 4,6 % con respecto al año pasado, lo que supone la decimosexta subida consecutiva; mientras que los de contrato temporal registraron un aumento del 2,4 %.

En este sentido, la tasa de temporalidad (asalariados con contrato temporal/total de asalariados) en el sector turístico fue del 15,8 %, 0,3 puntos porcentuales inferior a la del mismo periodo del año anterior.

En relación al tipo de jornada, los asalariados con jornada completa representaron el 75,2 % del total de asalariados y aumentaron un 4,3 %.

Por su parte, los autónomos en turismo fueron 445.398, tras descender un 9,3 % respecto al mismo periodo del año anterior y registrar bajadas en hostelería (- 14,5 %) y transporte de viajeros (- 7,8 %). Sin embargo, aumentaron los de actividades turísticas (6,3%).

En cuanto a la distribución territorial, aumentó el número de ocupados en once comunidades autónomas.

Entre las comunidades principales, el número de ocupados creció en Madrid, un 8,3%, en Andalucía, un 6,5%, en Cataluña, un 2,4%, y en Canarias, 1,4%, mientras que cayó en Valencia, un 1,3%, y Baleares, un 10,7%. EFECOM