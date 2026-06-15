España

Embalses España: la reserva de agua bajó este 15 de junio

El Boletín Hidrológico Peninsular ha publicado la situación de los embalses de agua en España

Guardar
Google icon
Cuanto cambió la capacidad de los embalses de agua en España (EFE)
Cuanto cambió la capacidad de los embalses de agua en España (EFE)

La capacidad de los embalses de agua en España se encuentra en un 82,35 %, de acuerdo con la más reciente actualización del Boletín Hidrológico Peninsular, proporcionado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco).

Según estos datos oficiales, la capacidad hídrica en el país bajó en comparación de la semana anterior.

Estar actualizados sobre la capacidad de los embalses en España se ha convertido en un tema clave para comprender la gestión de los recursos hídricos en el país.

PUBLICIDAD

Evolución del agua embalsada en España

Fecha: lunes 15 de junio de 2026.

Capacidad: 56.043 hm3.

Total de agua embalsada: 46.154 hm3.

Porcentaje de agua embalsada: 82,35 %.

Variación de hace una semana: -439 hm3.

Variación porcentual semanal: -0,78 %.

Agua embalsada registrada hace un año: 42.838 hm3.

Porcentaje de agua embalsada hace un año: 76,44 %.

Cómo están los embalses en España

Hacer una revisión constante de la capacidad de los embalses de agua es fundamental para conocer la situación hídrica del país (Reuters)
Hacer una revisión constante de la capacidad de los embalses de agua es fundamental para conocer la situación hídrica del país (Reuters)

Andalucía: 84,78%.

Aragón: 85,38%.

Asturias: 87,72%.

C. Valenciana: 57,52%.

Cantabria P. Vasco La Rioja: 89,73%.

Castilla-La Mancha: 69,74%.

Cataluña: 92,92%.

Comunidad de Castilla y León: 87,98%.

Extremadura: 82,68%.

Galicia: 82,86%.

Murcia: 33,11%.

Navarra: 86,06%.

¿Cómo ahorrar agua?

Independientemente de la capacidad en los embalses en España, siempre se debe ser responsable con su uso. Por ello, el Miteco publicó una serie de recomendaciones para ahorrar agua desde los hogares.

PUBLICIDAD

Antes de dormir anote la cifra que marca el contador de agua y al despertar, antes de cualquier consumo, volver a leerlo. Si la cifra del contador ha cambiado, es posible que exista alguna fuga.

Otra de las fugas silenciosas es a través del inodoro, para descubrir si existe alguna se puede teñir el agua de la caja con algún tinte inofensivo lo que facilitara si hay algun desperdicio de agua.

El goteo aparentemente inocuo de un grifo puede suponer, a la larga, pérdidas de agua muy significativas de alrededor de 30 litros cada día. Si detectas una gotera de este tipo, lo mejor es arreglarla lo antes posible.

Si vas a ausentarte de tu vivienda durante unos días y no tienes instalado ningún sistema de riego automático, es mejor cerrar la llave de paso del agua. Así se evitan pérdidas de agua por pequeñas fugas o inundaciones por roturas imprevistas.

Temas Relacionados

Nivel de embalses en España hoyReserva de agua en España hoyÚltimas actualizacionesEmbalses EspañaEmbalses España

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Cuántos euros me dan por un dólar este 15 de junio

Así se comportó la divisa europea frente a la estadounidense

Cuántos euros me dan por un dólar este 15 de junio

La técnica japonesa para gastar menos dinero en combustible: desde un repostaje temprano a una conducción suave

Son varias las propuestas que tratan de ahorrar combustible a los conductores sin que estos tengan que variar sus rutinas en demasia

La técnica japonesa para gastar menos dinero en combustible: desde un repostaje temprano a una conducción suave

Valeria Luiselli y su nueva y esperada novela: “Cada vez que se cuenta el pasado, se está reescribiendo el presente”

La escritora mexicana habla sobre “Principio, medio, fin”, que narra el viaje de una mujer recién separada junto con su hija hacia los orígenes familiares en Sicilia y el vínculo mítico, filosófico y real con los elementos naturales

Valeria Luiselli y su nueva y esperada novela: “Cada vez que se cuenta el pasado, se está reescribiendo el presente”

Prepárate antes de salir: conoce el pronóstico del clima en Zaragoza

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Prepárate antes de salir: conoce el pronóstico del clima en Zaragoza

Clima en Valencia: cuál será la temperatura máxima y mínima este 15 de junio

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

Clima en Valencia: cuál será la temperatura máxima y mínima este 15 de junio
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La semana que puede marcar un antes y un después para Zapatero: así llega el expresidente a una declaración judicial sin precedentes en la democracia española

La semana que puede marcar un antes y un después para Zapatero: así llega el expresidente a una declaración judicial sin precedentes en la democracia española

“Es muy raro encontrar un espetero, el oficio se está perdiendo”: la profesión entre brasas y humo que ya no atrae a los jóvenes de la Costa del Sol

Elisa Mouliaá esquiva al juez por tercera vez al estar trabajando “entre Dubái y distintas zonas del mar Rojo”: podría ser detenida si no comparece

El papa León XIV agradece desde el Vaticano “al pueblo español que me ha acogido con gran entusiasmo y devoción” y con una mención “especial” al rey Felipe

Suiza rechaza en referéndum la propuesta para limitar la población a 10 millones de personas para impedir la llegada de migrantes

ECONOMÍA

“Es muy raro encontrar un espetero, el oficio se está perdiendo”: la profesión entre brasas y humo que ya no atrae a los jóvenes de la Costa del Sol

“Es muy raro encontrar un espetero, el oficio se está perdiendo”: la profesión entre brasas y humo que ya no atrae a los jóvenes de la Costa del Sol

El ‘milagro económico’ español no retiene a sus propios ciudadanos: la fuga de talento volvió a crecer en 2024

Estos son los riesgos de comprarse una vivienda en suelo rustico en 2026: una oportunidad entre multas y demolición

El ayuntamiento de Londres confisca un piso alquilado por la primera dama de un país africano

Es legal que los caseros prohíban a los inquilinos fumar en el piso, pero deben dejarlo muy claro en el contrato

DEPORTES

Los goles del Suecia-Túnez del Mundial 2026, en vídeo: la fiesta de Yasin Ayari, Isak y Gyokeres para poner a su selección líder del Grupo F

Los goles del Suecia-Túnez del Mundial 2026, en vídeo: la fiesta de Yasin Ayari, Isak y Gyokeres para poner a su selección líder del Grupo F

Un Mundial de Cine, grupo E: del expresionismo y la nueva ola del cine alemán al ascenso de Costa de Marfil y la recién nacida Curazao

España inicia su aventura en el Mundial 2026: primera parada, Cabo Verde

Las 5 razones por las que España puede volver a ser campeón del mundo

Costa de Marfil-Ecuador, en vídeo: un gol en el minuto 89 hace despuntar al conjunto africano frente a ‘La Tri’, que sucumbe