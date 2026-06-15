Comienza la última semana de huelga de médicos con concentración este lunes ante Sanidad

Madrid, 15 jun (EFE).- Los médicos están convocados a la quinta y última semana de huelga contra el estatuto marco, que comienza este lunes con una concentración frente al Ministerio de Sanidad, la protesta central de esta movilización que comenzó el pasado mes de febrero y que todo apunta volverá después del verano.

Bajo el lema "No más maltrato a pacientes y profesionales", este lunes delegados sindicales y profesionales de todo el territorio se concentrarán frente al Ministerio de Sanidad a las 12:00 horas, aunque no será la única protesta.

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Hay convocadas a lo largo de la semana manifestaciones y concentraciones por distintos recorridos y ante hospitales y centros de salud, desde el Hospital de La Fe en Valencia y el Hospital Costa del Sol de Marbella (miércoles 17), al Hospital Álvaro Cunqueiro (martes 16) o al Hospital Basurto en Bilbao (viernes 19), entre muchos otros puntos.

La última semana de huelga pone de manifiesto que el conflicto por la reforma del estatuto marco está enquistado, pues los seis sindicatos convocantes -la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM), el Sindicato Médico Andaluz (SMA), Metges de Catalunya (MC), la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (AMYTS), el Sindicato Médico de Euskadi (SME) y el Sindicato de Facultativos de Galicia Independientes (O’MEGA)- han solicitado al Gobierno nuevos interlocutores que desataquen las negociaciones con el Ministerio de Sanidad.

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Han anunciado que las movilizaciones se suspenden durante el verano -para no cargar más a las plantillas entre los descansos estivales- pero volverán a retomar la campaña en septiembre.

A esto se suma que 16 comunidades autónomas pidieron el pasado miércoles en el Consejo Interterritorial de Salud a la titular de Sanidad, Mónica García, reabrir un proceso de diálogo real, efectivo y constructivo, y se negaron a votar los puntos del orden del día sobre el conflicto, referentes a cuestiones como la retribución de las guardias o las jornadas de 35 horas.

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La ministra insiste en que son las comunidades autónomas quienes tienen "la llave" para desatascar el conflicto porque tienen las competencias para materializar la mejora de las condiciones laborales que reivindican los convocantes de la huelga.

El Anteproyecto de Ley de Estatuto Marco, que reforma el texto que regula las condiciones laborales del personal del Sistema Nacional de Salud y que no se actualizaba desde hace 23 años, se encuentra en fase de consulta pública tras ser aprobado por el Consejo de Ministros, y pasará a finales de mes al Congreso para su trámite parlamentario.

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Los convocantes piden, entre otras cuestiones, un estatuto marco propio que regule las particularidades de su trabajo, así como una clasificación profesional que reconozca su formación y su responsabilidad, y cambios en las guardias (que sean voluntarias, que computen para la jubilación y mejore la retribución). EFE