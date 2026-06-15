Espana agencias

Comienza la última semana de huelga de médicos con concentración este lunes ante Sanidad

Guardar
Google icon

Madrid, 15 jun (EFE).- Los médicos están convocados a la quinta y última semana de huelga contra el estatuto marco, que comienza este lunes con una concentración frente al Ministerio de Sanidad, la protesta central de esta movilización que comenzó el pasado mes de febrero y que todo apunta volverá después del verano.

Bajo el lema "No más maltrato a pacientes y profesionales", este lunes delegados sindicales y profesionales de todo el territorio se concentrarán frente al Ministerio de Sanidad a las 12:00 horas, aunque no será la única protesta.

PUBLICIDAD

Hay convocadas a lo largo de la semana manifestaciones y concentraciones por distintos recorridos y ante hospitales y centros de salud, desde el Hospital de La Fe en Valencia y el Hospital Costa del Sol de Marbella (miércoles 17), al Hospital Álvaro Cunqueiro (martes 16) o al Hospital Basurto en Bilbao (viernes 19), entre muchos otros puntos.

La última semana de huelga pone de manifiesto que el conflicto por la reforma del estatuto marco está enquistado, pues los seis sindicatos convocantes -la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM), el Sindicato Médico Andaluz (SMA), Metges de Catalunya (MC), la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (AMYTS), el Sindicato Médico de Euskadi (SME) y el Sindicato de Facultativos de Galicia Independientes (O’MEGA)- han solicitado al Gobierno nuevos interlocutores que desataquen las negociaciones con el Ministerio de Sanidad.

PUBLICIDAD

Han anunciado que las movilizaciones se suspenden durante el verano -para no cargar más a las plantillas entre los descansos estivales- pero volverán a retomar la campaña en septiembre.

A esto se suma que 16 comunidades autónomas pidieron el pasado miércoles en el Consejo Interterritorial de Salud a la titular de Sanidad, Mónica García, reabrir un proceso de diálogo real, efectivo y constructivo, y se negaron a votar los puntos del orden del día sobre el conflicto, referentes a cuestiones como la retribución de las guardias o las jornadas de 35 horas.

La ministra insiste en que son las comunidades autónomas quienes tienen "la llave" para desatascar el conflicto porque tienen las competencias para materializar la mejora de las condiciones laborales que reivindican los convocantes de la huelga.

El Anteproyecto de Ley de Estatuto Marco, que reforma el texto que regula las condiciones laborales del personal del Sistema Nacional de Salud y que no se actualizaba desde hace 23 años, se encuentra en fase de consulta pública tras ser aprobado por el Consejo de Ministros, y pasará a finales de mes al Congreso para su trámite parlamentario.

Los convocantes piden, entre otras cuestiones, un estatuto marco propio que regule las particularidades de su trabajo, así como una clasificación profesional que reconozca su formación y su responsabilidad, y cambios en las guardias (que sean voluntarias, que computen para la jubilación y mejore la retribución). EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Irán entrena por primera vez en EE.UU. entre protestas antes de su debut mundialista

Infobae

¿Quién es Irankunda, el refugiado que ha hecho historia con Australia en el Mundial?

Infobae

Cuenta atrás para solicitar la regularización: Barreras burocráticas y sed de respuestas

Infobae

Potter asegura que, desde ya, Suecia sólo piensa en el partido contra Países Bajos

Infobae

La Formación Profesional, motor del crecimiento de la educación superior desde 2018

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Begoña Gómez se enfrenta a su cita judicial más importante: el juez Peinado quiere acelerar hacia el juicio oral y la Fiscalía insiste en archivar la causa

Begoña Gómez se enfrenta a su cita judicial más importante: el juez Peinado quiere acelerar hacia el juicio oral y la Fiscalía insiste en archivar la causa

La semana que puede marcar un antes y un después para Zapatero: así llega el expresidente a una declaración judicial sin precedentes en la democracia española

“Es muy raro encontrar un espetero, el oficio se está perdiendo”: la profesión entre brasas y humo que ya no atrae a los jóvenes de la Costa del Sol

Elisa Mouliaá esquiva al juez por tercera vez al estar trabajando “entre Dubái y distintas zonas del mar Rojo”: podría ser detenida si no comparece

El papa León XIV agradece desde el Vaticano “al pueblo español que me ha acogido con gran entusiasmo y devoción” y con una mención “especial” al rey Felipe

ECONOMÍA

“Es muy raro encontrar un espetero, el oficio se está perdiendo”: la profesión entre brasas y humo que ya no atrae a los jóvenes de la Costa del Sol

“Es muy raro encontrar un espetero, el oficio se está perdiendo”: la profesión entre brasas y humo que ya no atrae a los jóvenes de la Costa del Sol

El ‘milagro económico’ español no retiene a sus propios ciudadanos: la fuga de talento volvió a crecer en 2024

Estos son los riesgos de comprarse una vivienda en suelo rustico en 2026: una oportunidad entre multas y demolición

El ayuntamiento de Londres confisca un piso alquilado por la primera dama de un país africano

Es legal que los caseros prohíban a los inquilinos fumar en el piso, pero deben dejarlo muy claro en el contrato

DEPORTES

Los goles del Suecia-Túnez del Mundial 2026, en vídeo: la fiesta de Yasin Ayari, Isak y Gyokeres para poner a su selección líder del Grupo F

Los goles del Suecia-Túnez del Mundial 2026, en vídeo: la fiesta de Yasin Ayari, Isak y Gyokeres para poner a su selección líder del Grupo F

Un Mundial de Cine, grupo E: del expresionismo y la nueva ola del cine alemán al ascenso de Costa de Marfil y la recién nacida Curazao

España inicia su aventura en el Mundial 2026: primera parada, Cabo Verde

Las 5 razones por las que España puede volver a ser campeón del mundo

Costa de Marfil-Ecuador, en vídeo: un gol en el minuto 89 hace despuntar al conjunto africano frente a ‘La Tri’, que sucumbe