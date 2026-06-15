El diputado de Sumar Félix Alonso Cantorné, citado como investigado en el Supremo

Madrid, 15 jun (EFE).- El diputado de Sumar Félix Alonso Cantorné está citado este lunes ante un juez del Tribunal Supremo en calidad de investigado por un delito de prevaricación en relación con la adjudicación de contratos a varias empresas cuando era alcalde de Altafulla (Tarragona), entre 2011 a 2019.

El magistrado Vicente Magro interrogará al diputado y a doce testigos en una causa abierta a raíz de una exposición razonada de un juzgado de El Vendrell.

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Al conocerse la apertura de la causa, fuentes de Comuns mostraron a EFE su confianza en la presunción de inocencia del diputado de Comuns-Sumar y atribuyeron el origen del procedimiento a una denuncia "impulsada por una asociación sin actividad conocida".

Los hechos por los que está citado se enmarcan en la contratación llevada a cabo por el Ayuntamiento de Altafulla, del que era alcalde Alonso Cantorné, con las empresas Milá Advocats SLP y Sinergia Dret i Medi Ambient SLP entre 2011 a 2019, con las que habría mantenido distintas relaciones sin sujetarse a la normativa debida.

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Se investiga la utilización de contratos menores, "con lo que eludía los requisitos de publicidad, y permitía la adjudicación directa y posibilitaba una elección arbitraria del adjudicatario" en lugar de acudir al procedimiento correspondiente; o si a veces no acudía "a procedimiento alguno".

En un comunicado, el diputado aseguró que todos los contratos formalizados por el Ayuntamiento "se tramitaron con el convencimiento de que cumplían los procedimientos", respondían a "necesidades reales y efectivas" y "en ningún caso existe indicio alguno de enriquecimiento personal por parte de nadie".

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Cantorné aludió a la "fuerte presión urbanística" que sufría Altafulla entre 2011 y 2019, una época en la que el Ayuntamiento "ni siquiera" disponía de jurista de plantilla, de manera que contrató servicios externos de asesoramiento jurídico especializado.

El diputado recusó al instructor del caso, Vicente Magro, y alegó que fue senador del PP, si bien el Tribunal Supremo la inadmitió a trámite por extemporánea al haberla planteado fuera de plazo.

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Tras Cantorné comparecerán doce testigos, entre ellos el exconseller y actual diputado autonómico de ERC Joan Ignasi Elena y el excoordinador de la extinta Iniciativa per Catalunya Verds (ICV) Joan Herrera o el exdiputado catalán y exconseller de Medio Ambiente Salvador Milá, varios mossos d'Esquadra y varios trabajadores de la Oficina antifraude de Cataluña. EFE