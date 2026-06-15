Potter asegura que, desde ya, Suecia sólo piensa en el partido contra Países Bajos

Monterrey (México), 14 jun (EFE).- El seleccionador de Suecia, Graham Potter, aseguró hoy que su equipo va paso a paso en la Copa Mundial y, más que celebrar la goleada contra Túnez, ya piensa en los Países Bajos, equipo al que enfrentará el próximo sábado.

"Nuestro próximo rival es de los favoritos y nos preparamos para darles un gran partido", explicó el entrenador en una rueda de prensa.

De la mano de Potter, Suecia goleó esta noche por 5-1 a Túnez, en un duelo que dominó, con dos goles de Tasin Ayari y los demás de Alexander Isak, Viktor Gyokeres y Mattias Svanberg.

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"Fue un partido perfecto, Isak y Gyokeres mostraron su gran calidad; habrán jugado juntos en la selección unas siete veces, pero hoy se entendieron bien. El equipo funcionó desde atrás y eso facilitó todo", explicó.

Potter elogió la paciencia de sus jugadores, sobre todo al recibir el gol de Túnez que en ese momento puso el partido 2-1 con los africanos al ataque en busca del empate.

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"Los chicos mantuvieron la tranquilidad y pudimos seguir adelante", expresó.

Los suecos lideran el grupo F con tres puntos, dos más que Países Bajos y Japón que empataron este domingo. El técnico recordó que su equipo sólo ha ganado un partido y no debe relajarse porque neerlandeses y japoneses, sus próximos rivales, son de gran calidad.

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Aunque se quejó del calor, que le causó calambres al defensa Gabriel Gudmundsson y cansancio al delantero Isak, el estratega celebró la buena condición física mostrada por sus jugadores y dijo que ahora lo prioritario será recuperarlos a todos para darle el mejor juego a Países Bajos.

"Todos los partidos son diferentes y el siguiente será duro, pero estaremos listos", indicó.

El estratega se mostró agradecido por el apoyo de la gente de Monterrey; confesó no tener ganas de abandonar la ciudad del norte México, pero la idea de la selección es seguir ganando y para eso tendrán que viajar a Houston para su próximo partido, contra los nerlandeses.EFE

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