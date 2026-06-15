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La Formación Profesional, motor del crecimiento de la educación superior desde 2018

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Madrid, 15 jun (EFE).- La Formación Profesional de grado superior ha sido el gran motor del crecimiento de la educación superior en el último quinquenio, y la última radiografía del sistema educativo refleja que se superan los diez millones de estudiantes y casi el millón de docentes.

Los alumnos de FP de grado superior sumaron más de 619.000 en el curso 2023-2024 y las matrículas en este nivel educativo han aumentado el 44 % desde 2018.

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La tasa de graduación en esta formación ha tenido un fuerte aumento al pasar de un 25 % en el curso 2018-2019 al 32 % en la actualidad.

Son datos de la última estadística internacional del sistema educativo español que ha publicado el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, y que señala que el acceso a los ciclos de grado Superior creció 5,6 puntos en este quinquenio, por encima del crecimiento de los estudios de grado o máster.

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 Según esta radiografía, la escolarización es casi total de los 3 a los 17 años (del 90 %) y mayoritaria en la enseñanza pública.

El 68 % del alumnado está en centros públicos, el 20,5 % en centros concertados y el 11,6 % en privados.

La escolarización del primer ciclo de Educación Infantil (0-2 años), es del 34,5 % a la edad de 1 año o menos y del 73,3 % a los 2 años.

Casi nueve de diez cada estudiantes tienen acceso a la educación superior, 11,3 puntos que en 2018. Un crecimiento impulsado principalmente por la mayor entrada a la FP Superior que ha crecido 5,6 puntos.

Las comunidades que tienen mayor acceso a la educación superior son Madrid (99,5 %), La Rioja (94 %) y País Vasco (92,4 %).

Los estudios universitarias alcanzan 1.825.375 alumnos y la tasa de nuevo ingreso aumentó 1,8 puntos porcentuales en cinco años (pasando del 40,2 % al 42 %).

La proporción de población que logra obtener una primera titulación de educación superior ha pasado del 63 % al 72 % en un lustro: el 81,5 % de las mujeres consigue titularse frente al 63 % de los hombres.

Para dar respuesta a este aumento de alumnado, el cuerpo docente también ha crecido. Hay casi un millón de profesores.

En secundaria, Bachillerato y FP de grado medio han crecido entre un 12,4 % y un 15 %, mientras que en la universidad el personal docente aumento el 10,3 % en los últimos cinco años, alcanzando los 201.053.

 Las ratio rondan los 11,9 alumnos por profesor en primaria, 10,7 en secundaria y 9,6 en bachillerato y FP de grado medio.

En Educación Infantil el número de bebés por aula se sitúa en 8,9 por educadora, aunque en 2018 era de 9,1 alumnos por profesional.

La caída de ratio más importante ha sido la del segundo ciclo de Educación Infantil (2,5 alumnos menos por profesor) y la de Educación Primaria (1,7 alumnos menos). EFE

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