Hugo González, María Pérez y Bea Ortiz se suben a 'Talento a bordo' de Iberia hacia 2028

Madrid, 2 jun (EFE).- El nadador Hugo González de Oliveira, vigente campeón del mundo en el estilo espalda, la atleta María Pérez, medallista de oro olímpico en París, y la waterpolista Bea Ortiz, considerada la mejor del mundo en 2024, son tres de los protagonistas de 'Talento a bordo', una campaña de Iberia que busca impulsar su sueño olímpico hacía Los Ángeles 2028.

El objetivo de este proyecto, lanzado por Iberia en 2019 y presentado este lunes en el Espacio Cultural Serrería Belga, en Madrid, con la presencia del también embajador y exestrella de la NBA Pau Gasol, es promocionar España y a sus laureados deportistas dentro y fuera de las fronteras, "acompañando al talento en sus vuelos, a desarrollarse y a encontrarse, difundiendo sus logros, prestándole apoyo y poniéndolo en conexión".

Lo cierto es que ya se ha puesto en marcha el camino hacía Los Ángeles 2028, una cita especial que supone unos largos cuatro años de preparación, y ante los cuales Iberia y Gasol se proponen ser un apoyo clave para convertirlo en un proceso algo más liviano.

"Tuve la suerte de jugar en cinco Juegos Olímpicos, algunos mejor que otros. No todos fueron de la misma manera y así es la vida, así es el deporte. Pero siempre muy orgulloso de vivir esas experiencias que son muy especiales, con toda la delegación, animándonos los unos a los otros. El éxito de cada deportista, de cada equipo en los Juegos Olímpicos es un éxito común. Son experiencias que recuerdo con muchísimo cariño y con la suerte de haber vivido múltiples", dijo Gasol.

Bea Ortiz, oro con el equipo nacional en París y nombrada mejor waterpolista del mundo, a su vez, afirmó: "Es un orgullo poder compartir este camino con todos estos grandes deportistas, con muchísimos valores. Que me acompañéis hasta Los Ángeles significa mucho porque tendremos muchas competiciones, y duras hasta realmente llegar allí. Espero y quiero poder llegar e igualar lo que hicimos en París 2024".

En ese proyecto de 'Talento a bordo' también están otros deportistas españoles como el piragüista Marcus Cooper, el gimnasta artístico Ray Zapata, la taekwondoka Adriana Cerezo, la también piragüista Antía Jácome, el judoca Niko Shera, el remero Rodrigo Conde, la nadadora paralímpica Saia Gascón, el atleta paralímpico Gerard Descarrega, el ciclista paralímpico Alfonso Cabello y la atleta paralímpica Sara Andrés, todos ellos con el objetivo de clasificarse para los próximos Juegos Olímpicos y Paralímpicos.

El nadador Hugo González de Oliveira, campeón del Mundo en 2024, se quedó a las puertas de la medalla en París, algo que ya dejó atrás y que encara como un aprendizaje de cara a los próximos Juegos.

"No hay Juegos que se repitan. Era la primera vez que llegaba a unos Juegos en los que ganar no era un sueño sino un objetivo realista. Si las cosas no llegan con presión y no hay momentos difíciles no sabrás donde mejorar... es parte del deporte. Tener esta profesión es un privilegio", expresó. EFE