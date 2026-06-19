1-0. México vence a Corea y se clasifica a los dieciseisavos de final

Guadalajara (México), 18 jun (EFE).- La selección de México derrotó este jueves por 1-0 a Corea del Sur en un partido de la segunda fecha del Grupo A del Mundial 2026 jugado en el Estadio Guadalajara y se convirtió en el primer clasificado a los dieciseisavos de final.
Luis Romo anotó en el minuto 50 tras un error del guardameta coreano Kim Seung Gyu, para decidir un partido peleado con dominio alterno. EFE
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