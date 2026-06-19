Víctor Muñoz sufre “una dolencia muscular adicional” que retrasa su debut en el Mundial

Chattanooga (EE.UU.), 18 jun (EFE).- Víctor Muñoz, futbolista de la selección española y reciente fichaje del Liverpool, sufre una “dolencia muscular adicional” que retrasa su debut en el Mundial, en el que España juega su segundo partido este domingo ante Arabia Saudí.

El extremo fue convocado por Luis de la Fuente a pesar de que en abril sufrió una lesión en el sóleo, reapareció el 17 de mayo con su ya antiguo club, Osasuna, y volvió a tener una molestia muscular.

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El seleccionador contó con él con la esperanza y la previsión médica de que pudiera estar recuperado durante la fase de grupos, sin embargo, un nuevo contratiempo pone en duda su presencia en el Mundial.

Debut que dependerá, además de la evolución del futbolista, de lo lejos que llegue España en un torneo que arrancó con un empate a cero ante Cabo Verde.

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Un Víctor Muñoz que no tiene fecha prevista de retorno después de que en su proceso de recuperación haya sufrido “una dolencia muscular adicional”, según informó este jueves la Real Federación Española de Fútbol (RFEF). EFE