Suiza registra sus primeros tres puntos en el Mundial 2026 tras golear a Bosnia y dibuja su clasificación para la siguiente ronda

El jugador de Suiza Manzambi celebrando su gol (REUTERS/Daniel Cole)

Suiza registra su primera victoria en el Mundial 2026. Sabían que solo ganar les daría cierta calma, solo los tres puntos podían situarles en los puestos altos de la tabla de grupos. Con esa mentalidad afrontaron el duelo ante Bosnia y rápidamente quedó patente. Con los primeros compases llegó la primera ocasión. Ndoye y Embolo se convirtieron en la peor pesadilla de la defensa bosnia. Sin embargo, fue Manzambi en la segunda mitad quien abrió el marcador y Vargas sentenció el duelo con un segundo tanto. Manzambi volvió a aparecer para poner la guinda. Ermin Mahmic maquilló un poco el marcador, pero la fiesta suiza no había terminado y Xhaka hizo el cuarto desde los once metros.

Una vez más Suiza se presentaba en un Mundial con el mismo objetivo que lleva arrastrando desde hace más de 70 años. Los temibles octavos se le atragantan a la selección desde que en 1954 consiguiera llegar a cuartos de final en la edición donde ellos mismos ejercieron como anfitriones. Ahora buscan poner fin a esa maldición. Sin embargo, el primer duelo no resultó lo suficientemente satisfactorio para esta misión, dado que sellaron un empate en el marcador ante Qatar. Su segundo rival, Bosnia, se presentaba como un hueso duro de roer, ya que también necesitaban sumar los tres puntos tras un empate en su debut ante Canadá.

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Con los primeros compases quedó claro cuál de los dos equipos iba a llevar la voz cantante en el partido. Suiza fue la encargada de tomar la ventaja en la posesión y también en las ocasiones más claras, mientras su rival achichaba aguas y buscaba su oportunidad al contraataque. Las tuvo también, aunque se contaron con los dedos de una mano. No fueron capaces de encontrarse en un partido donde dominó Suiza.

Los jugadores de Bosnia celebrando un gol (REUTERS/Lisi Niesner)

Ndoye y Embolo fueron los encargados de liderar los ataques suizos. El jugador del Nottingham Forest por la banda, el del Stade Rennes por el centro. Mano a mano se hicieron los dueños del área y se convirtieron en la peor pesadilla de la defensa bosnia y del portero Vasilj. El balón, sin embargo, se resistía a entrar, a pesar de que no faltaron ocasiones para ello. Los instantes finales de la primera parte instalaron cierta calma en un duelo frenético para los suizos. Solo querían que llegara el descanso. Y llegó.

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La segunda mitad desata a Suiza

Con la segunda mitad la dinámica se mantuvo: dominio de Suiza en todos los sentidos. Posesión, ocasiones y, minutos más tarde, goles, aunque se hicieron esperar. Las dos selecciones movieron los banquillos en busca de un cambio que les permitiera mejorar su respectiva situación. Fue Suiza quien ganó esa primera batalla. La entrada al terreno de juego de Manzambi revolucionó el partido. Salió en el 71, y tan solo tres minutos después batía a Vasilj para abrir el marcador y adelantar a los suyos.

Mundial 2026 - Suiza 4 - Bosnia Herzegovina 1 - ES

A partir de ese momento, empezó la fiesta. Diez minutos después fue Vargas quien hizo el segundo tras haber empezado también desde el banquillo. Cumplidos ya los 90 minutos, Manzambi volvió a aparecer para hacer el tercero. Bosnia, que no bajó los brazos, maquilló un poco el resultado con un solitario gol de Mahmic. Sin embargo, la fiesta de Suiza todavía no había terminado, sobre el pitido final llegó el último. Tras señalar penalti en los segundos finales, Xhaka transformó el disparo desde los once metros para poner la guinda al partido. Final del partido y tres puntos para Suiza que empieza a dibujar su clasificación a la siguiente ronda.

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