El seleccionador de Canadá, Jesse Marsch, afirma que “ningún canadiense olvidará este día”

Toronto (Canadá), 18 jun (EFE).- El seleccionador de Canadá, Jesse Marsch, afirmó este jueves que la goleada por 6-0 ante Catar supone un momento que “ningún canadiense olvidará”, aunque la histórica primera victoria mundialista de la selección masculina quedó ensombrecida por la grave lesión de Ismaël Koné, quien, según el técnico, será operado esta misma noche en Vancouver.

“Está en el hospital. Lo prepararán para una intervención quirúrgica. Voy a ir a verlo después de esta rueda de prensa”, explicó Marsch tras el partido, en una comparecencia en la que alternó la satisfacción por el triunfo con la preocupación por el centrocampista.

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Koné sufrió la lesión en una acción ocurrida junto al banquillo canadiense. Marsch reconoció que el impacto fue duro para todo el grupo y que desde el banquillo se oyó el chasquido de la fractura de la pierna izquierda del jugador.

“Todos pudimos oírlo. Supe enseguida que era similar a cuando Tajon se lesionó en un entrenamiento”, dijo el técnico, que comparó la reacción del equipo con la que ya tuvo tras la lesión de Tajon Buchanan en la Copa América.

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El seleccionador señaló que Koné es “una gran parte muy importante del corazón” de Canadá y admitió que su baja será importante. “No creo que tengamos otro jugador como Ismael”, añadió.

Marsch explicó que el futbolista catarí implicado en la acción acudió al vestuario canadiense para disculparse con Koné, aunque criticó la reacción del banquillo de Catar ante una jugada que terminó con una lesión tan grave.

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Pese al golpe emocional, Canadá completó una noche histórica. Tras empatar contra Bosnia-Herzegovina en su debut, el equipo de Marsch sumó ante Catar su primera victoria en una Copa del Mundo masculina y se colocó en posición de pelear por el liderato del grupo.

“Cuando llegué aquí, la visión era más que este Mundial. Era cambiar el deporte en el país, generar interés, crear una identidad de lo que podía ser el fútbol canadiense”, afirmó Marsch.

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El técnico consideró que la goleada tiene un valor que supera el resultado. “Se necesitan momentos como el de hoy, momentos que todo el mundo recuerde. Ningún canadiense olvidará este día”, afirmó.

Marsch también destacó la respuesta de Jonathan David, autor de tres goles después de haber recibido críticas por su actuación en el primer encuentro.

“Nunca tuve dudas sobre Johnny. Eso es un delantero, un goleador”, señaló el seleccionador, que dijo que el atacante entrenó “muy bien” durante la semana y llegó al partido en el estado mental adecuado.

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El técnico aseguró que el equipo celebrará el triunfo con una barbacoa familiar antes de empezar a preparar el próximo partido, en el que Canadá podría ganar el grupo y permanecer en Vancouver para la siguiente ronda.

“Los grandes momentos no llegan fácilmente y hay que apreciarlos y celebrarlos”, dijo Marsch. “Pero después tendremos que centrar toda nuestra atención en lo que hará falta para ser verdaderamente grandes en este torneo”. EFE

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