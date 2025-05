El PP denuncia que el Gobierno "presume de unas ayudas que no paga y abandona a empresas y familias afectadas por dana"

La portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Popular (GPP) en Les Corts, Laura Chulià, ha denunciado que el Gobierno central "presume de unas ayudas que no paga y abandona a empresas y familias damnificadas por la dana".

Así, la diputada ha apuntado a la gestión de las ayudas del Ejecutivo, que "mantiene a miles de valencianos en una situación de total desatención", ha indicado la formación política en un comunicado.

Chulià ha lamentado "el abandono de los parques empresariales, con un 85 por ciento de negocios que, siete meses después, siguen sin cobrar la totalidad de las indemnizaciones del Consorcio de Seguros, tal y como han denunciado los representantes de las zonas industriales afectadas".

"Los pagos no llegan a las empresas, que se ven obligadas a endeudarse o a poner el dinero de su propio bolsillo para no tener que cerrar. Esperemos no tener que enfrentarnos a una segunda tragedia: la de los despidos", ha manifestado, al tiempo que ha detallado que "casi 34.000 trabajadores están o han estado en situación de ERTE desde el día de la riada".

La síndica adjunta del GPP ha recalcado que "hay cerca de 5.000 autónomos que, tras perder sus negocios, siguen sin percibir la prestación por cese de actividad que el Ejecutivo prometió prorrogar hace cuatro meses y aún no ha activado".

Asimismo, ha criticado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "haya dejado nuevamente en la estacada a uno de los colectivos más golpeados por la riada, lo que genera una situación de inseguridad e incertidumbre para miles de familias".

"De hecho, siete meses después de la tragedia, el 90% de las familias que solicitaron las ayudas de primera necesidad siguen esperando: más de 38.000 hogares, según datos de ejecución del Gobierno. Tampoco han recibido la indemnización del Consorcio de Seguros todos los valencianos que perdieron su vehículo, a pesar de que estos fondos se nutren de las pólizas de los propios asegurados y cuentan con un plazo de tres meses para realizar los pagos", ha remarcado.

"ALIMENTA LA CATÁSTROFE"

Por todo ello, ha reprochado a Sánchez que "su modelo alimenta la catástrofe y eleva la presión fiscal a las familias y empresas al estar sujetas a intereses e impuestos". "Y es que el Gobierno ha disparado su recaudación en la provincia de Valencia al ingresar un 26% más que en el mismo periodo del año anterior", ha añadido.

La portavoz 'popular' ha destacado que, "mientras Sánchez gana dinero con la tragedia, la Generalitat hace un esfuerzo para llegar allí donde el Estado no actúa".

En este sentido, se ha referido a "la financiación a coste cero para empresas y autónomos, los pagos directos a ayuntamientos para mejorar áreas industriales, las ayudas al alquiler para las familias o las indemnizaciones por vehículos siniestrados, sin condiciones ni exigencias".

Chulià ha exigido al presidente del Gobierno que "deje la propaganda y empiece a pagar lo que debe". "Si quieren ayuda, que la pidan, dijo aquel que lo único que ha hecho es bloquear fondos, cobrar impuestos y cargar sobre los hombros de la Generalitat el esfuerzo de la reconstrucción", ha concluido.