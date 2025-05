Chivite: "No hay un Gobierno alternativo en Navarra que no pase por el Partido Socialista"

Jon Aristu

Pamplona, 8 may (EFE).- María Chivite, recientemente reelegida secretaria general del Partido Socialista de Navarra, tiene claro que "no hay un Gobierno alternativo que no pase por el Partido Socialista" en la comunidad foral, aunque las encuestas auguren una caída de sus socios actuales de ejecutivo Geroa Bai y Contigo-Zurekin, a quienes desea que "les vaya bien".

La presidenta de Navarra señala además, en una entrevista con EFE, que de cara a las elecciones de 2027, su disposición a presentarse "está ahí", aunque afirma que será una decisión de "equipo". Lo que sí subraya es que "el PSN no se plantea en su horizonte tener un Gobierno de coalición con EH Bildu".

La líder de los socialistas navarros destaca que "la influencia del PSN en el PSOE está en un momento histórico". El secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, es "compañero" de los socialistas navarros, la ministra de Seguridad Social, Elma Saiz, formó parte del último Gobierno de Navarra como consejera y portavoz, y ambos forman parte de la Ejecutiva nacional.

Chivite afirma que el "buen momento" que vive su partido a nivel regional "tiene algo que ver con esto". Es secretaria general del partido en Navarra y en el último congreso, al que acudieron pesos pesados del PSOE, fue reelegida con más del 99 % de los votos.

Su objetivo pasa por "ampliar la base social y liderar debates para ser el primer partido de Navarra" y afirma que cuando entró en 2014 "había broncas internas", por lo que "no hay que dar por hecha" la buena sintonía que atraviesa ahora la formación socialista.

Chivite siempre ha hecho gala de su buena "sintonía" con el PSOE a nivel nacional y su líder, Pedro Sánchez. "La base del proyecto del PSN es el producto del Partido Socialista Obrero Español, pero es verdad que todo se adapta a las circunstancias de cada una de las comunidades y cada una de las regiones. Nosotros compartimos, valoramos positivamente lo que el presidente del Gobierno está haciendo a nivel nacional y que también mejora la calidad de vida de los navarros y navarras".

Destaca medidas como la reforma laboral, la subida del SMI o "la ampliación de derechos", que valoran ya que "refuerza" su proyecto. "Otros momentos fueron otros momentos que no son estos. Por tanto, creo que las políticas que se están llevando a cabo a nivel nacional son ampliamente compartidas por el PSNartido Socialista de Navarra", señala.

La presidenta de Navarra no entra a valorar las críticas que llegan por parte de otros presidentes autonómicos socialistas: "La valoración que hagan será suya, pero desde luego nosotros estamos perfectamente alineados con cuáles son las prioridades políticas del Partido Socialista Obrero Español porque también son las principales preocupaciones de la ciudadanía".

En cuanto a la situación de la Comunidad Foral dentro de España, considera que el Gobierno de coalición que dirige Sánchez "entiende la pluralidad de Navarra". "Y creo que esa ha sido una de las claves importantes. Por ejemplo, hemos conseguido tener más competencias como Comunidad porque tenemos también al otro lado al Gobierno que entiende que la Constitución y los Estatutos de autonomía, en este caso sería nuestra Lorafna, articula así el país".

La líder de los socialistas navarros considera que esta relación con el Gobierno central "da más de lo que quita". EFE

