El Palma acredita ya 24 partidos invicto en Europa y sólo tiene títulos internacionales

Redacción deportes, 4 may (EFE).- El Illes Balears Palma Futsal, el único equipo de Europa que ha conquistado tres ediciones consecutivas de la Liga de Campeones después de la ganada este domingo en Le Mans (Francia) al Kairat por 9-4, tiene además otra plusmarca que no posee equipo alguno, que es el de partidos invicto en la 'Champions', y es que el conjunto que entrena el andaluz Antonio Vadillo no sabe lo que es perder en el torneo.

El Palma Futsal ha disputado 24 partidos con el balance de 18 victorias y 6 empates en las tres ediciones en las que ha participado y esta temporada superó el registro de otro conjunto español, el Playas de Castellón, que no sufrió derrota en los 21 encuentros que jugó.

Otro de los datos del equipo que dirige Antonio Vadillo es que cuenta con 5 títulos logrados en los últimos 3 años y todos ellos son internacionales, 3 UEFA Futsal y 2 Copas Intercontinentales, y ahora su reto será ganar el primero nacional.

Esta temporada perdió contra el Servigroup Peñíscola en la final de la Copa de España por 4-3 en Murcia y la segunda oportunidad llegará en la Final a 4 de la Copa del Rey, que se jugará los días 17 y 18 de mayo en Cartagena y donde el Jaén Paraíso Interior será su rival en semifinales. EFE

jmd/sab