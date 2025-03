El nuevo líder se examina ante el Cádiz en el regreso de Garitano a Almería

Almería/Cádiz, 21 dic (EFE).- El Almería, nuevo líder de LaLiga Hypermotion, se examina este domingo ante el nuevo Cádiz de Gaizka Garitano, en el regreso del vasco al feudo de su antiguo equipo la pasada liga hasta su destitución en marzo, en un duelo andaluz en el que los almerienses buscarán ampliar a doce su racha de partidos invictos y los gaditanos alejarse del descenso.

El técnico de la UD Almería, Joan Francesc Ferrer 'Rubi', tiene a tiro igualar la mejor serie de encuentros sin perder (doce) que los rojiblancos lograron con Unai Emery y Juan Casuco. Ahora lleva once, con nueve triunfos y dos empates que le han aupado a un liderato que defenderá por primera vez esta temporada.

Lo hará con la ausencia importante del delantero brasileño Leo Baptistao, que se lesionó en el comienzo del último partido frente al Racing Ferrol (1-4), y sin el portero Fernando, ambos con dolencias musculares, aunque el conjunto almeriense afronta el duelo con la confianza de la buena praxis llevada a cabo en los últimos partidos, en los que ha sabido compaginar un fútbol vertical, al estilo de lo que le gusta a Rubi, con el manejo de los tiempos.

Lo más normal es que presente pocas novedades en el once de un equipo que recuperó el olfato goleador en Ferrol. Además, el técnico catalán recupera al central Juan Brandariz ‘Chumi’, quien, una vez cumplida su sanción, relevará en la zaga al brasileño Kaiky Fernandes y formará pareja con Édgar González.

Rubi tiene claro que será un partido difícil, además de considerar que ésta no es una fecha propicia para su equipo, que no ha ganado desde la 2014/15 un encuentro antes del parón navideño. Al vilarense no le ‘importan’ las rachas y sólo ve en ellas la posibilidad de sumar puntos.

Ante el Cádiz, podría jugar con dobles laterales, posiblemente con Marc Pubill y un renacido Alejandro Pozo en la derecha, mientras que por la izquierda podría aparecer Álex Centelles con Arnau Puigmal por delante, junto con un doble doble pivote en el que seguirían Melero y Dion Lopy ante las lesiones de Iddrisu Baba, Lucas Robertone y Gui Guedes, y el colombiano Luis Suárez, su máximo goleador, arriba.

Mientras, el Cádiz, decimoctavo clasificado con 22 puntos, a dos de la zona de descenso, tras ver cómo el Burgos le empató en la recta final el pasado jueves (1-1), visita al líder diezmado por la media docena de bajas que acumula Gaizka Garitano, técnico con el que los gaditanos han mejorado en defensa tras su llegada, aunque aún hay mejoras pendientes.

Garitano cuenta con las ausencias de los lesionados Joseba Zaldúa en la defensa y los centrocampistas Rubén Alcaraz, el argentino Gonzalo Escalante y Óscar Melendo. Además, están sancionados el medio Fede San Emeterio tras su expulsión el jueves frente al Burgos (1-1) y el atacante Rubén Sobrino, que debe cumplir un partido de castigo por acumulación de amonestaciones.

En el encuentro ante los burgaleses, el técnico del conjunto amarillo varió la alineación respecto a su debut frente al Albacete (1-0) y alineó a dos puntas en lugar de uno. Es probable que en Almería repita la opción debido a la gran cantidad de bajas que presenta en el centro del campo.

Al no estar San Emeterio, su sustituto podría ser Álex Fernández, que retornaría al equipo inicial para acompañar al francés Romy Kouamé en una dupla que propiciaría mantener a dos puntas, aunque si opta por alinear a es centrocampistas, el tercer elegido podría ser el africano Moussa Diakité, que tiene ficha del filial pero que ha contado para el entrenador vasco desde su llegada.

Esta opción, que haría volver a presentar un único delantero, dejaría el banquillo bajo mínimos en el centro del campo, ya que el chileno Tomás Alarcón no ha sido utilizado por Garitano en los dos encuentros anteriores y sería una sorpresa que cambiase su rol.

La gran actuación del uruguayo Brian Ocampo, autor del gol ante el Burgos saliendo desde la suplencia, le hace ganar enteros para volver a la titularidad, aunque el vizcaíno ya dejó entrever que no ve juntos a Ocampo y a Javier Ontiveros y quizá este último descanse desde el inicio.

- Alineaciones probables:

Almería: Maximiano; Pubill, Chumi, Édgar, Centelles; Gonzalo Melero, Lopy; Pozo, Sergio Arribas, Arnau Puigmal; y Luis Suárez.

Cádiz: David Gil; Carcelén, Chust, Kovacevic, Matos; Diakité, Kouamé, Álex Fernández, Alejo, Ocampo; y Roger.

Árbitro: Cid Camacho (Comité Castellanoleonés).

Campo: UD Almería Stadium.

Hora: 18.30. EFE

