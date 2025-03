Troye Sivan se une a Charli XCX en Primavera Sound en el único show europeo del SWEAT tour

Barcelona, 20 dic (EFE).- El cantante australiano Troye Sivan se unirá a la británica Charli XCX en el Primavera Sound Barcelona para ofrecer el único show europeo del SWEAT tour, la gira conjunta para presentar sus respectivos discos 'Something to Give Each Other' y 'Brat', según ha anunciado hoy el festival.

Así, la actuación de Charli XCX en la próxima edición del festival puede consagrarla como una de las artistas con mayor impacto en la historia moderna de Primavera Sound, a la vez que es una ocasión única para vivir en Europa el SWEAT tour junto a Troye Sivan.

Tras despedir con todas las entradas agotadas su gira conjunta de 22 fechas por Norteamérica el pasado otoño, la británica y el australiano desplegarán todo el poderío pop de su SWEAT tour en la jornada del jueves 5 de junio en el recinto del Parc del Fòrum.

Ambos artistas ya actuaron por separado en el festival en la edición de 2024. En 2025, Charli XCX y Troye Sivan unirán fuerzas en un concierto, acontecimiento en el que ambos se retroalimentarán mucho más allá de sus dos célebres colaboraciones, en '1999' y 'Talk talk'. EFE

