'Los destellos' y 'On falling' encabezan las quinielas de la crítica a la Concha de Oro

San Sebastián, 27 sep (EFE).- 'Los destellos' de la española Pilar Palomero y 'On falling' de la portuguesa Laura Carreira lideran las apuestas de la crítica para ganar la Concha de Oro del 72 Festival de San Sebastián, que se entregará este sábado en la gala de clausura en el palacio del Kursaal.

Palomero ha convencido con su tercer largometraje, basado en la novela breve de Eider Rodríguez 'Un corazón demasiado grande', un relato sobre el viaje emocional que supone acompañar a un ser querido en sus últimas horas, con Patricia López Arnaiz y Antonio de la Torre como protagonistas.

Le pisa los talones en las quinielas la portuguesa 'On falling', una ópera prima producida por Ken Loach, un retrato desolador de la precariedad y alienación que sufren muchos jóvenes trabajadores en el mundo tecnocapitalista actual.

También tiene méritos para estar en el palmarés 'Tardes de soledad', el documental sobre la tauromaquia de Albert Serra, pero es una opción que, debido a la polémica animalista, puede dividir más al jurado que preside la donostiarra Jaoine Camborda, ganadora de la Concha de Oro el año pasado con 'O corno'.

Y el musical apocalíptico 'The end', del estadounidense Joshua Oppenheimer, protagonizado por Tilda Swinton, Geoge MacKay y Michael Shannon, que reflexiona sobre la culpa y las historias que los seres humanos se cuentan a sí mismos para no hacerle frente.

En total son 16 las películas a concurso que se han proyectado desde el pasado viernes en San Sebastián, cuando se inauguró el certamen con la erótica 'Emmanuelle' de Audrey Diwan.

'Cónclave', el 'thriller' vaticano de Edward Berger, protagonizado por Ralph Fiennes, también ha gustado bastante, y 'Hard truths' de Mike Leigh, en la que destaca el trabajo de su protagonista, Mariane Jean-Baptiste, firme aspirante al premio a la mejor actriz.

Con menos posibilidades están 'Soy Nevenka' de Icíar Bollaín, 'Quand vient l'automne' de François Ozon, la japonesa 'Hebi no michi' y 'The last showgirl' de Gia Coppola.

Las opciones latinoamericanas al palmarés son dos: 'El lugar de la otra' de la chilena Maite Alberdi y 'El hombre que amaba los platos voladores' del argentino Diego Lerman, ambas producidas por Netflix, a las que se añade la coproducción hispanoargentina 'El llanto' de Pedro Martín-Calero.

La muerte digna es un tema que ha estado muy presente este año en la sección oficial, ya que además de 'Los destellos' de Palomero lo ha abordado Costa-Gavras en 'Le dernier souffle' y la china Xin Huo en 'Bound in heaven', a la que se añade 'La habitación de al lado', fuera de concurso, de Pedro Almodóvar.

La gala de clausura se celebrará este sábado a partir de las 21:00 horas y será retransmitida en La 2 de RTVE, RTVE Play y TVE Internacional. EFE