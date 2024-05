La UCO dice que Koldo intentó reunirse con el presidente de ADIF porque un empresario pidió que usase "su influencia"

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sostiene que el exasesor de José Luis Ábalos, Koldo García, trató de reunirse con el actual presidente de ADIF, Ángel Contreras, porque el empresario Daniel Fernández le pidió que ejerciese "su influencia para la adjudicación de un nuevo contrato ligado" a uno previamente adjudicado por el ente público. Los investigadores no especifican en su informe si el exasesor de Ábalos y Contreras llegaron finalmente a mantener algún encuentro. Koldo García fue detenido el pasado 20 de febrero, y el mismo fue puesto en libertad el día 22 después de negarse a declarar ante el juez Ismael Moreno. Así se desprende de un informe, recogido por Europa Press, en el que los investigadores explican que Koldo "habría intentado reunirse con el que pudiera ser Ángel Contreras" el 21 de febrero de 2024. Ese mismo día, Koldo se reunió con Antonio Fernández, el hermano del empresario, para supuestamente tratar los detalles sobre la adjudicación pública de un contrato de emergencia. Según las intervenciones telefónicas, Koldo "había propuesto mantener un encuentro" al actual presidente de Adif el día 16 de febrero de 2024. "Muy buenas marqués, yo ando en Madrid, sé que será difícil verte pero si puedes dime o comer o cenar o sin no 5 m. ¡¡¡Pero si no es posible dime un día de la semana que viene si puedes porfa!!!", escribió el exasesor de Ábalos. Ante esta propuesta, apuntan los agentes, el presidente de ADIF respondía: "Hoy me resulta imposible, ¿la semana que viene qué día te va mejor?". Seguidamente, en otro mensaje, el presidente de Adif, siempre según la UCO, le informaba: "Solo tengo hueco el miércoles 10:15-11:00. ¿Cómo lo ves?". "Perfecto", contestó Koldo. Para los agentes, "la importancia de esta reunión radica en que Ángel es en la actualidad el presidente de ADIF y, en el momento de los hechos que dan origen" a la causa que se instruye en la Audiencia Nacional, "era el director general de Conservación y Mantenimiento de ADIF, recordándose que ADIF adjudicó el segundo contrato a Soluciones de Gestión por valor de 12.500.000 de euros". Por otro lado, apunta el informe, "esta entidad fue la adjudicadora del contrato de obra pública objeto de los mensajes" del empresario Daniel Fernández -administrador de Obras Públicas y Regadíos--, "y este último mencionaba en el mensaje enviado a Koldo solicitando el ejercicio de su influencia para la adjudicación de un nuevo contrato ligado al ya adjudicado por ADIF". LA PRESUNTA ADJUDICACIÓN La adjudicación, según los agentes, sería la relacionada con la ejecución de las obras del proyecto de tratamiento de elementos de infraestructura de un tramo entre Monforte y Lugo de la línea 800. "Este contrato fue adjudicado el 29 de julio de 2021 a la UTE MONFORTE 379 (U16792319) la cual está formada por las sociedades Obras Públicas y Regadíos SA (50%) y ASCH Infraestructuras SA (50%). Este extremo refuerza que los mensajes de Daniel hagan referencia a este expediente", indican. El propio empresario habría solicitado "el ejercicio de la influencia de Koldo para que un presunto contrato por emergencia fruto del deslizamiento ocurrido en la ejecución de ese contrato de obra pública sea adjudicado a Obras Públicas y Regadíos (OPR)", administrada por Daniel Fernández. "Hay un deslizamiento y se va a declarar una emergencia de bastante importe, más de 1,5 millones de euros. Lo razonable es que la haga el adjudicatario pero al ser una UTE tiene que firmar el contrato una de las empresas y preferimos que sea OPR", indicó el propio Daniel Fernández. Fue en ese contexto cuando éste indicó: "Hay que tener-cuidado pues podría colarse los del mantenimiento que son Copase Cosvensa (*) Ángel -el actual presidente de ADIF-- sabe que nos ha quitado 600.000€ en esa obra y debe ayudarnos pero ya sabes". Adicionalmente, indican los investigadores, el hecho de que "ambos encuentros -los mantenidos entre Koldo y Ángel y el de Koldo y Antonio-- tuvieran lugar el mismo día resulta reseñable tras el análisis preliminar de la conversación de WhatsApp que Koldo mantuvo con Antonio el día 17 de febrero 2024, cuando ya estaba confirmado el primero'' de esos encuentros. "¿Sigue en pie miércoles? ¿Por si hay novedades?", le preguntó Antonio, a lo que Koldo respondía: "Sí, sí". Al día siguiente, Antonio le preguntó a qué hora quedarían ese miércoles. El exasesor de Ábalos contestó con la frase "sería antes no", y envió un segundo mensaje que aparece eliminado. Al finalizar esa conversación, Koldo añadió: "Este lo tiro ahora eh". Los agentes apuntan la "posibilidad de que el investigado se deshiciese del terminal móvil con el que se estaba comunicando, medida de seguridad que podría estar tomando debido a las informaciones recibidas de que estaba siendo investigado". Los agentes, dado ese mensaje, procedieron el día 20 de febrero a incautar el terminal telefónico del citado Antonio Fernández.