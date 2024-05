El PSN pide "combatir los bulos y los discurso de odio" y llama a los partidos a "abandonar la confrontación"

El Comité Regional del PSN ha aprobado este sábado una resolución en la que muestra su apoyo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y su familia, y llama a "combatir la desinformación, los bulos y los discursos de odio que deslegitiman la política y las instituciones y recuperar el valor de la política limpia". La resolución llama al conjunto de las formaciones políticas, de Navarra y el conjunto de España, a que "abandonen las estrategias de confrontación y descrédito y apuesten por una unidad de acción política en la búsqueda del bien común, la convivencia y el fortalecimiento de nuestras instituciones democráticas". Además, el Comité Regional de los socialistas navarros muestra su respaldo a la candidatura del PSOE a las elecciones europeas, "como motor de progreso y freno ante las políticas de retroceso de la derecha y la extrema derecha". En este texto, el PSN destaca que "la unidad es el principal activo de este partido que siempre ha demostrado que cuando las cosas se ponen difíciles es capaz de remar con más fuerza si cabe. Y ahora, en el momento de emergencia democrática que vivimos, la militancia socialista, lo ha vuelto a demostrar". Los socialistas navarros afirman que "la democracia está en juego" y señalan que "el foco del debate público se ha trasladado ahora a la necesidad de recuperar la mejor política". "La desinformación es un desafío que afecta a todos los sectores políticos a nivel mundial. Los bulos, los mensajes de odio y la polarización son parte de una estrategia perfectamente orquestada entre la derecha y la ultraderecha política, mediática, económica y de otra índole, que no asumen las reglas democráticas y que actúan de altavoz y esparcen el fango de una manera malintencionada para sembrar odio y desafección política", critican. Un "ataque a las instituciones elegidas democráticamente, para alejarlas de la ciudadanía y deslegitimar nuestro Estado de derecho", advierten. Por ello, el PSN reivindica "la política del respeto, la del debate de ideas, el diálogo constructivo y la crítica basada en hechos y no en bulos" y rechaza "a aquellos que quieren convertir la política en un barrizal de insultos y falsedades para destruir al adversario porque no tienen un proyecto político". "La desinformación debe abordarse desde una perspectiva integral y coordinada a nivel nacional y europeo", defienden desde el PSN. Por otro lado, ha destacado "el importante papel que como país estamos jugando para evitar más muertes innecesarias e injustificadas en el conflicto de Israel y Gaza". "El presidente Sánchez ha abanderado la defensa de la lucha contra el terrorismo y para la consecución de la paz en un conflicto que dura ya más de siete décadas", ha remarcado. En este sentido, ha defendido "el reconocimiento del Estado palestino como la única manera de que dos estados puedan convivir y coexistir en paz y seguridad". A su vez, ha condenado "los ataques de Hamas a Israel, de la misma manera que censuramos la respuesta de Israel implicando la muerte de civiles inocentes en Gaza, incluidos miles de niños". Asimismo, los socialistas navarros advierten de que "Europa se juega su futuro" y resaltan que "el proyecto europeo debe fortalecerse, unirse y por eso es clave frenar a la ultraderecha". "Debemos seguir construyendo una Europa mejor, que siga siendo ejemplo de libertad y democracia. Europa debe seguir trabajando por ser más justa y solidaria, más social, verde y feminista", reivindican.