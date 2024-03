'La bestia': Emociones que se expresan en 1910, se reprimen en 2014 y desaparecen en 2044

Alicia G. Arribas.

Madrid, 25 mar (EFE).- Bertrand Bonello, figura clave de la vanguardia cinematográfica, estrena en España su largometraje 'La bestia', una versión libre del relato de Henry James 'La bestia en la jungla', que el francés narra a través de una mezcla de estilos que incluye, por primera vez en su filmografía, la ciencia ficción.

"Hay un argumento de base magnífico en ese relato, que es el miedo a algo que no se ve y, como no lo vemos, podemos imaginar lo que sea. Henry James es un increíble escrutador, un visionario del alma, y eso puede traspasar el tiempo", señala el realizador en una entrevista con EFE en Madrid con motivo del estreno de la cinta el miércoles 27 de marzo.

"No había pensado en adaptarlo -confiesa-, pero en un momento de mi vida me entraron ganas de hacer un melodrama y mezclarlo con el miedo; entonces me llegó este magnífico argumento (...), así que lo llevé al extremo y lo hice explotar en tres periodos, mezclando géneros".

Bonello lo lleva incluso a un distópico 2044, aunque la velocidad del desarrollo de la inteligencia artificial (IA) ha hecho que este futuro sea ya casi presente.

'La bestia' mezcla las historias de amor de dos personajes que interactúan en 1910, un momento en el que los sentimientos aún se expresan; en 2014, cuando se reprimen, y en 2044, cuando han desaparecido.

Es la primera incursión en la ciencia ficción del peculiar director francés, autor entre otras, de la rompedora 'Le pornographe' (2001), y también la primera película que centra en una mujer.

"Tenía ganas de hacerlo -afirma-. Por eso invertí los papeles del relato original e hice que el personaje de Léa Seydoux atravesase toda la película".

'La bestia' comienza con una desconcertante prueba para rodar un anuncio en la que la modelo y actriz Gabrielle Monnier, interpretada por Seydoux, debe simular que un monstruo la sorprende en la cocina de su casa, pero ella sólo ve un fondo verde, que luego se adaptará con imágenes de IA. Es 2044 y Bonello comienza la historia al revés.

La tecnología como herramienta, aclara el director de 'Saint Laurent' (2014), "es formidable, pero en cuanto la herramienta domina al ser humano, aparece la alienación. Esto es lo que muestra la película".

París está vacío, hay animales sueltos por la calle y Gabrielle comenta que sus emociones ya no le hacen sufrir; es la tónica general. 'Las emociones asustan a todo el mundo', le contesta su compañera de casting. Para evitar que eso pase, Gabrielle debe 'purificar' su ADN regresando a sus vidas pasadas.

"Buscaba contar una realidad aterradora -explica el director-. En 2044, la Humanidad ha fracasado y la IA ha tomado el poder. En el mundo no hay catástrofes, no hay dolor, y eso es aterrador".

La historia salta hacia atrás hasta 1910, cuando una bellísima Gabrielle (impresionante vestuario) se siente atraída por el joven Louis Lewanski (George MacKay), pero cuando él le declara su amor ella no cede.

Comienza la etapa de Los Ángeles (2014). En ese momento, apunta Bonello, "Louis se expresa como un 'incel' (anglicismo que define a hombres involuntariamente célibes que odian a las mujeres) porque es un producto de la cultura americana", por eso es Louis quien la rechaza.

Llegan así a una historia de amor frustrada, que en 2044 explota definitivamente. "Ella acaba por entender lo que es la bestia -el miedo al amor-, pero ya es demasiado tarde", resume el director.

"Hoy hay bestias por todas partes, hay muchas razones por las que estar aterrado, basta con abrir el periódico", afirma un lacónico Bonello.

La película, que dura dos horas y media, cuenta con pequeños elementos que se repiten en todas las edades -las palomas, la vidente o las muñecas- que Bonello utiliza como pegamento: "Tenía que preparar todo esto para que se viera como una sola película, y no tres". EFE

