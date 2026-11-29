Así llega el PSOE al 29-N con Pedro Sánchez, Félix Bolaños, Carlos Cuerpo, Pilar Bernabé, Elma Saiz, Patxi López y Margarita Robles (Montaje Infobae)

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“Vamos a ganar las elecciones y a gobernar cuatro años más”. Pedro Sánchez encara los comicios de este domingo convencido de que el PSOE puede darle la vuelta a los sondeos y de que volverá a liderar el Ejecutivo. Pese a que la mayoría de las encuestas publicadas sitúan al PP de Alberto Núñez Feijóo por delante, el presidente no ha parado de repetir en mítines y entrevistas que percibe una movilización capaz de llevar a los socialistas a una “remontada épica”. Para él, la clave está en llegar a una participación del 75% para alcanzar una mayoría progresista que le permita continuar en La Moncloa y avanzar en las medidas que, según defiende, se han quedado pendientes durante la legislatura.

Sin embargo, las previsiones dibujan un escenario complicado para los socialistas. Aunque la distancia entre los dos principales partidos se ha ido recortando a medida que avanzó la campaña electoral, la media de las encuestas publicadas entre el 17 y el 23 de noviembre colocó al PP en torno al 31,5% de los votos, frente al 29% que obtendría el PSOE. Vox, por su parte, se mantendría como tercera fuerza, con cerca del 17,8%, mientras que Frente Amplio rondaría el 6,8%.

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Solo dos sondeos dan la victoria a los de Sánchez. El barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) del pasado lunes otorga al PSOE un 34,4% de los votos, frente al 24,7% de los populares, lo que sitúa a los socialistas casi diez puntos por encima de los populares. Vox alcanzaría el 15,6% y Frente Amplio el 5,7%. Además, la última encuesta de La Séptima también pone como ganadores a los socialistas con un 32,1% de los votos, mientras que los populares se quedarían con un 29,4%, Vox seguiría como tercera fuerza con el 16,3% y Frente Amplio se quedaría con un 6,9% de los votos. Pero incluso si se dan estos resultados y el PSOE es la fuerza más votada, puede no ser suficiente para gobernar y alcanzar, con sus posibles socios, los 176 escaños necesarios para la mayoría absoluta.

La apuesta por la remontada y los jóvenes

Sánchez considera que el bloque de izquierdas —el PSOE más Frente Amplio, Esquerra, el BNG y otros socios que ya ha tenido esta legislatura— puede alcanzar la mayoría absoluta en el Congreso con una participación que ronde el 75%. De ahí su empeño por movilizar a los votantes en los actos de campaña de las últimas semanas.

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En Alcorcón, durante la presentación del programa electoral, el candidato socialista pidió a sus simpatizantes que “sudaran la camiseta hasta el último minuto, la última papeleta y el último colegio electoral” para conseguir esos 176 escaños. También se mostró convencido de que el PSOE podía lograr una “movilización histórica para una remontada épica”. Un discurso que concuerda con el silencio absoluto ante un posible escenario de derrota.

El presidente del Gobierno y candidato del PSOE abarrotó este domingo su mitin en Murcia.

Pero no solo quiere movilizar al votante socialista, sino que también ha apelado a jóvenes, electores moderados o personas que no saben aún si acudirán a las urnas. Durante su intervención en Espejo Público con Susanna Griso, Sánchez reconoció que “puede haber votantes que se hayan sentido decepcionados o que estén desmovilizados por algunas de las cuestiones que no hemos logrado durante esta legislatura”. Para ellos, defendió que, si logra una mayoría progresista, podría “llegar antes y más lejos en materia de vivienda”.

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En el mismo espacio, insistió en que el voto de izquierdas debe concentrarse para evitar un Gobierno de PP y Vox. “Avanzar no es viajar al pasado, que es lo que proponen Feijóo y Abascal”, declaró, y reivindicó la continuidad de su proyecto como una apuesta por “un avance constante en derechos y libertades”. Y son precisamente estos dos temas —vivienda y derechos sociales— los que ocupan los lugares más destacados entre los compromisos de Sánchez.

Además, los jóvenes han vuelto a convertirse en uno de los objetivos principales de la campaña socialista, al igual que ocurrió en 2023, y se espera que tengan un papel clave en el resultado de hoy. Durante un mitin celebrado en Murcia, Sánchez se presentó con una camiseta con el lema “La fuerza de la juventud”.

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De esta forma, el presidente llega a las elecciones combinando la petición de una participación elevada y una mayoría progresista con la defensa de su gestión frente a las críticas por los casos de corrupción. Mientras las encuestas mantienen al PP por delante, Sánchez insiste en que el resultado no está decidido y todavía hay margen para una nueva remontada que le permita continuar otros cuatro años en La Moncloa.