La princesa Amalia de Holanda hace historia. (REUTERS)

Guardar

La princesa heredera Amalia de Holanda dará la próxima semana un paso decisivo en su trayectoria institucional al ejercer, por primera vez en solitario, como anfitriona oficial en una visita real de alto nivel. Según ha confirmado mediante un comunicado la Corte Real neerlandesa, la primogénita de los reyes Guillermo y Máxima será la encargada de recibir personalmente a los príncipes herederos Hussein y Rajwa de Jordania a su llegada al país. El encuentro, que promete convertirse en una de las citas diplomáticas más destacadas del calendario europeo, marcará un antes y un después en la proyección pública de la futura reina de la dinastía Orange-Nassau.

La llegada de la pareja hachemita tendrá lugar el próximo miércoles 2 de diciembre en el aeropuerto de Róterdam-La Haya, escenario elegido para inaugurar un viaje oficial que se prolongará hasta el día 4 del mismo mes. Esta estancia de tres jornadas servirá para conmemorar el 75 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre los Países Bajos y Jordania. Hasta la fecha, la heredera neerlandesa nunca había asumido en solitario una recepción oficial de estas características, lo que convierte su papel en esta visita en un acontecimiento inédito que la sitúa en el centro de todas las miradas internacionales.

PUBLICIDAD

De este modo, la joven heredera continúa ampliando sus responsabilidades dentro de la Corona tras haberse consolidado en los últimos meses como uno de los activos más sólidos de la institución. A través de esta cumbre generacional entre futuros jefes de Estado, la casa real neerlandesa refuerza su estrategia de dar mayor protagonismo a la princesa de Orange, permitiéndole asumir funciones diplomáticas de primer orden que hasta ahora estaban reservadas exclusivamente a los monarcas.

Una cena en el Palacio de Huis ten Bosch

El protagonismo de Amalia de Holanda durante la visita no se limitará únicamente al protocolo de bienvenida a pie de pista, ya que el programa oficial contempla una agenda compartida entre iguales. A diferencia de otras recepciones en las que los herederos reciben a jefes de Estado de mayor rango generacional, como ocurrió recientemente con Elisabeth de Bélgica y los emperadores de Japón, en esta ocasión ambos príncipes herederos pertenecen a una misma generación llamada a liderar el futuro de sus respectivas monarquías.

PUBLICIDAD

La visita clave con Amalia de Holanda. (REUTERS)

Tras el recibimiento en el aeropuerto, Amalia y Hussein se desplazarán juntos hasta las instalaciones de APM Terminals, ubicadas en el puerto de Róterdam, donde mantendrán un encuentro de trabajo para abordar distintas áreas de cooperación estratégica y comercial entre ambos países. Posteriormente, la jornada culminará por la noche en el Palacio de Huis ten Bosch, residencia oficial de la familia real en La Haya. Allí, los reyes Guillermo y Máxima ejercerán como anfitriones de una cena oficial en honor a Hussein y Rajwa de Jordania, una velada de gala en la que también estará presente la princesa Amalia para poner el broche de oro a su debut como anfitriona diplomática.

El llamado ‘efecto Amalia’

Este nuevo hito diplomático llega en el cierre de un año especialmente determinante para la princesa Amalia, quien a sus 22 años ha logrado consolidar un perfil institucional completo y muy bien valorado por la sociedad neerlandesa. La heredera al trono ha sabido compaginar con éxito sus estudios universitarios de Derecho neerlandés y su participación activa en el Consejo de Estado con una exigente formación castrense. De hecho, el pasado mes de octubre alcanzó el rango de sargento tras completar sus prácticas en la Real Fuerza Aérea, un logro histórico dentro de las Fuerzas Armadas del país.

PUBLICIDAD

Estos son miembros de la Casa Real holandesa

Esta preparación integral ha ido acompañada de un notable incremento de su presencia en actos solemnes de Estado, como la tradicional apertura del año parlamentario en el Prinsjesdag, así como en diversos encuentros internacionales junto a miembros de otras casas reales europeas. Todo ello ha impulsado en los Países Bajos el denominado “efecto Amalia”, un fenómeno de creciente popularidad y respaldo ciudadano que fortalece la imagen de continuidad y cercanía de la Corona neerlandesa de cara al futuro.